Удари по мостах у Києві

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Восени 2026 року Росія здійснює одну з найжорстокіших хвиль атак на українські міста. Під ударами опиняється й Київ: ракети та безпілотники влучають у житлові будинки в історичному центрі, храми, посольства та університети. Окремою ціллю російських атак стали мости через Дніпро. Ворог намагається порушити транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці, фактично розділивши місто навпіл.

Про те, як влада планує подолати транспортний колапс, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

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У Києві під російськими ударами опинилися Південний, Північний, Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости. Рух ними ускладнений, на під’їздах утворюються кілометрові затори. Тисячі киян змушені витрачати значну частину дня, щоб дістатися на роботу або повернутися додому.

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«В день мінус 5 годин туди і назад. Якщо брати в день, то більше 300 грн. На жаль, такий колапс», — розповідає один із мешканців столиці.

Найшвидшим способом дістатися іншого берега залишається метро. Однак надземна частина червоної гілки під час повітряної тривоги не працює, а зелена гілка через Дніпро взагалі не курсує. Мешканці лівого берега чекають на офіційну інформацію про відновлення руху метро через міст, а влада тим часом обіцяє створити альтернативні шляхи сполучення.

Йдеться про урядовий проєкт, на реалізацію якого Києву необхідно знайти близько мільярда гривень. Серед запропонованих рішень — понтонні переправи, тунель під Дніпром та реорганізація міського трафіку.

Понтонні переправи: швидке рішення з військової практики

Перша ідея — облаштувати через Дніпро понтонні переправи. Це технологія, яку традиційно використовують військові. Такий перехід можна зібрати буквально за кілька годин, він здатний витримувати значні навантаження, а пошкоджені елементи відносно легко ремонтувати.

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Одну з таких переправ, імовірно, вже почали споруджувати. Точне місце будівництва не розголошують, однак про сам проєкт уже повідомляла влада. Причому йдеться не про одну переправу, а про декілька. За задумом столичної влади, вони мають допомогти розвантажити пошкоджені мости.

Водночас експерти застерігають: військова технологія не обов’язково підходить для масового цивільного руху.

Військовий експерт Іван Ступак звертає увагу на те, що на понтонних переправах водії можуть створювати затори навіть через звичайні дорожні ситуації — наприклад, коли хтось не пропускає іншу машину або транспортний засіб ламається.

«Тут на дорогах наші водії не завжди можуть впоратися, пропустити один одного. Для цивільних це точно не підходить. Військові? Питань нема. Розгорнули понтонну переправу, буквально година-дві переправилися, згорнули її і потім в іншому місці десь розвернули», — пояснює експерт.

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Він наголошує, що понтонні конструкції залишатимуться вразливими для російських атак. Якщо ворог виявить переправу з повітря та завдасть удару в момент, коли нею рухатимуться цивільні автомобілі, наслідки можуть бути катастрофічними.

Ступак застерігає: у разі влучання машини можуть перекинутися, люди опиняться затиснутими всередині, а транспортні засоби підуть під воду. Тому, на його думку, використання понтонів для цивільного руху створює надто великі ризики.

Керівник компанії «Беспалов ЛАБ» Дмитро Беспалов також сумнівається, що такі переправи зможуть працювати без обмежень. За його словами, вони можуть бути вразливими не лише для ракет «Іскандер», а й для звичайних ударних безпілотників типу Shahed.

«Я боюся, що подібного роду переправи набагато більш вразливі для ударів ворога, не те що „Іскандерами“, а навіть звичайними „шахедами“. Їх можна серйозно ушкодити або навіть знищити», — зазначає експерт.

Він припускає, що під час повітряної тривоги, зокрема й дронової, рух понтонними переправами можуть повністю зупиняти. Не виключено, що ними дозволять користуватися лише окремим категоріям людей за спеціальними перепустками. Інший варіант — залишити конструкції в резерві, не використовуючи їх для постійного руху приватних автомобілів.

Водночас досвід України свідчить, що понтонні переправи можуть бути критично важливими для цивільного сполучення. У 2022 році після руйнування мостів Чернігів опинився фактично в ізоляції. Єдиним шляхом до міста протягом року залишалася понтонна переправа через Десну — аж до відновлення постійного мосту.

Однак Беспалов зауважує, що порівнювати ці ситуації напряму не можна. Десна — не Дніпро, а транспортне навантаження в Чернігові не можна зіставити з потоком у столиці, де щодня переміщуються сотні тисяч автомобілів.

Якщо ж понтонні переправи можуть стати мішенню для російських ударів, виникає інша ідея — перенести транспортне сполучення під землю.

Тунель під Дніпром: проєкт із минулого

Один із маловідомих об’єктів Києва — кесон так званого сталінського метро. Це вхід до тунелю на півночі столиці, який свого часу мав з’єднати правий і лівий береги Дніпра.

Подібний об’єкт планували спорудити й на півдні Києва, у районі Жукового острова. Однак роботи припинили через початок Другої світової війни, а після її завершення до проєкту не повернулися через високу вартість.

Ще близько 90 років тому під Дніпром планували збудувати не один, а одразу два тунелі. Проте тодішній задум передбачав насамперед військові об’єкти, а не повноцінні транспортні переходи для тисяч автомобілів.

Будівництво велося в надзвичайно складних умовах. Землю під проєкт відводили роками, а робітники працювали під землею за високого тиску — у кілька атмосфер. Люди гинули, і точну кількість загиблих, імовірно, вже неможливо встановити.

Сучасний тунельний проєкт потребував би не лише значних фінансових ресурсів, а й тривалої підготовки: розробки технічної документації, відведення землі, спорудження під’їзних шляхів і проходження численних бюрократичних процедур.

Дмитро Беспалов наголошує, що такий об’єкт не може стати швидкою відповіддю на нинішній транспортний колапс.

«Вони коштують дуже дорого, і будівництво тунелю середньоєвропейським темпом — це від 5 до 10 років. Тобто тунель не допоможе вирішити проблему тут і зараз, не допоможе ні завтра, ні через рік, ні через 5, тому що ми не зможемо навіть почати його будівництво, оскільки ці темпи будівництва не враховують обстріли. Я не знаю жодної країни світу, яка б реалізовувала такий амбітний проєкт ще й під обстрілами», — пояснює експерт.

Ще більший термін прогнозує народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він закликає не створювати у киян ілюзій, що тунель можна збудувати найближчим часом.

«Ми бачимо багато заяв про якісь тунелі під Дніпром. Тверезо потрібно людям пояснювати, що цей тунель може бути споруджений не раніше ніж за 10 років. Навіщо людей сьогодні вводити в оману», — заявив парламентар.

Однак проблема тунелів полягає не лише у вартості та тривалості будівництва. Їхня пропускна спроможність також обмежена: стандартний автомобільний тунель передбачає лише по одній смузі руху в кожному напрямку. Для Києва, де щодня перетинають Дніпро сотні тисяч людей, цього недостатньо.

Тому експерти пропонують третій варіант — не будувати нові переправи, а змінити саму організацію руху через наявні мости.

У чому головна транспортна проблема Києва

За кількістю транспортних переправ на одного мешканця серед великих європейських столиць, розташованих на річках, Київ посідає одне з останніх місць. На один діючий транспортний міст припадає приблизно 400–500 тисяч жителів, тоді як прийнятним показником вважається близько 100 тисяч людей на одну переправу.

Ситуацію ускладнює нерівномірне розташування житлових районів і робочих місць. Історично склалося так, що на лівому березі Дніпра переважають спальні райони, а значна частина робочих місць зосереджена на правому.

У результаті щодня близько півтора мільйона людей прямують із лівого берега на правий, а ввечері повертаються додому. Саме цей потік створює величезне навантаження на мости.

Експерти вважають, що частину проблеми можна розв’язати, якщо змінити пріоритети транспортної системи: перевозити не стільки автомобілі, скільки якомога більше людей.

За дослідженнями Академії будівництва України та Національного транспортного університету, тисяча легкових автомобілів, які перетинають Дніпро, перевозить приблизно 1300 людей. Приблизно стільки ж пасажирів може вмістити один потяг метро.

Віцепрезидент Академії будівництва України Іван Перегінець пропонує частково замінити потік приватних автомобілів автобусами великої місткості. Вони мають рухатися окремими смугами, не стоячи в загальному заторі.

Дмитро Беспалов підтримує таку модель і пропонує організувати транспортне сполучення між берегами за принципом пересадкових вузлів. Транспорт лівого берега працюватиме автономно та підвозитиме пасажирів до мостів. Через Дніпро їх перевозитимуть великі автобуси-шатли, а на правому березі пасажирів підхоплюватиме місцевий громадський транспорт.

Ще один варіант — обмежити кількість приватних автомобілів на мостах залежно від дня тижня. Наприклад, у парні дні дозволяти рух машинам із парними останніми цифрами номерних знаків, а в непарні — з непарними. Така система мала б зменшити автомобільний потік через Дніпро.

Іван Перегінець пропонує і більш радикальний захід — запровадження плати за проїзд мостами для легкових автомобілів.

«Інше вирішення проблеми, і це непопулярна міра, яку я зараз скажу, але вона також виправдана, — це ввести платний проїзд через мости для легкового транспорту», — заявив він.

Однак Дмитро Беспалов вважає, що така ініціатива може викликати спротив серед киян. Власники автомобілів уже сплачують транспортні збори, зокрема через купівлю пального, тому додаткову плату за перетин Дніпра сприймуть неоднозначно.

Натомість експерт звертає увагу на можливості двоколісного транспорту. Він наводить приклад Берліна, де кожна п’ята поїздка здійснюється велосипедом. На його думку, збільшення частки велосипедних поїздок могло б зменшити навантаження на автомобільні дороги та залишити більше простору для тих, хто змушений користуватися машинами.

Водночас Беспалов наголошує: поки що повноцінної альтернативи дніпровським мостам немає. Тому головним завданням має стати їхнє відновлення та підтримання в належному технічному стані.

«Наші мости мають доволі великий потенціал для ремонту, ремонтопридатність. І для цього потрібні гроші, для цього потрібен час, для цього потрібні інженери, для цього потрібна техніка. Ці ресурси не безкінечні», — зазначає експерт.

Кияни шукають власні способи подолати затори

Поки влада та фахівці обговорюють масштабні транспортні проєкти, мешканці столиці вже намагаються самостійно пристосуватися до нових умов.

У робочих чатах колеги домовляються об’єднуватися в групи та перетинати мости одним автомобілем, щоб не їхати кількома машинами. Деякі компанії готові змістити початок робочого дня на годину або дві, аби працівники могли уникнути найбільшого навантаження в години пік.

Київ продовжує жити й шукати способи пристосуватися до транспортних обмежень. Однак проблема значно ширша за щоденні затори та незручності для містян.

Транспортний вузол країни

Мости столиці є не просто міською інфраструктурою. Вони утворюють один із головних стратегічних транспортних вузлів України, який фізично з’єднує лівобережну та правобережну частини держави.

Через відсутність Великої кільцевої дороги навколо Києва значна частина загальнодержавного автомобільного та залізничного транзиту між північними, східними, центральними й західними регіонами проходить безпосередньо через міську вуличну мережу столиці. Київ фактично стягує на себе ключові міжнародні та національні транспортні маршрути.

Особливе значення мають залізничні переправи — старий і новий Дарницькі мости, а також Петрівський, відомий як Північний. Вони забезпечують сполучення між регіонами країни.

Через Київський залізничний вузол проходить значна частина пасажирських і вантажних поїздів, які з’єднують Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтаву та Суми із західними областями України й кордонами Європейського Союзу.

Таким чином, транспортна функція столиці давно вийшла за межі потреб самого міста. Київські мости стали критично важливими для сполучення всієї країни, а їхня вразливість — питанням не лише комфорту мешканців, а й національної безпеки.

Про цю проблему було відомо протягом усіх 35 років незалежності України. Тепер, коли російські атаки загострили транспортну кризу, державі доведеться одночасно розв’язувати дві взаємопов’язані проблеми: забезпечити безперервне сполучення між берегами Дніпра в Києві та захистити стратегічний транспортний вузол, через який проходять маршрути всієї країни.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки 20 листопада пошкоджень зазнали Подільський мостовий перехід, Дарницький і Південний мости.

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