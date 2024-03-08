Моторошна атака на Харківщину: окупанти вдарили ракетою С-300 біля будинку, багато потерпілих

Російська терористична армія у ніч проти 8 березня вдарила ракетою по місту Чугуїв на Харківщині. Сімох людей травмовано, серед них двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки, крамниці та автівки. Через пошкодження водогону - перебої із водопостачанням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Окупанти вдарили ракетною по житловому будинку вночі, коли люди уже спали.



"Цей житловий будинок опинився в епіцентрі ракетного удару. Вирва від прильоту ракети просто під вікнами квартир людей. Вибуховою хвилею повиносило шибки в усіх квартирах цього дому. Це сталося опівночі", - каже Вікторія Стрельцова.

Обстріл Чугуєва

Від ранку на місці удару жителі намагаються навести лад. Коло будинку - купи скла, залишки вікон, балконів та потрощених меблів. Зі своїх квартир люди відрами виносять друзки скла.

Люди кажуть - вижили дивом. Ірина розповідає, що дивом вижила, її чоловік отримав поранення.



"Втратив багато крові. Десь півлітра, мабуть. Тут лилося страшне. Коли все летить, це все в диму, пилюці та бруді. І все змішане з кров’ю і ти не знаєш, що робити", - каже жінка.

Цієї ночі семеро людей дістали поранення. Це четверо чоловіків, одна жінка та двоє дітей - 16-річний хлопець та дівчинка, їй трохи менше 4 років. Більшість потерпілих- отримали допомогу медиків на місці. Але трьох людей довелось ушпиталити.

Росіяни за останній місяць двічі атакували Чугуїв. І обидва рази - цілили поруч із цим будинком. Довкола вирви правоохоронці позбирали металеві друзки від ракети. Вже відомо - це була С-300, запущена з Бєлгородської області. Вибуховою хвилею побило тринадцять автівок, пошкодило торговельний центр та ще з десяток крамниць.

Обстріл Чугуєва

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Як повідомлялося, напередодні вночі російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині. Жертв та постраждалих немає. Втім, частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону.

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