Моторошна атака по Києву: що відомо про масштабний удар та що відбувається на місті

Атака на Київ / © Associated Press

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Київ опинився під масованим ворожим ударом. Росіяни гатили по місту балістичними та крилатими ракетами, і до самого ранку Сили оборони відбивались від табунів «Шахедів». У Нацполіції повідомляють про щонайменше 15 загиблих, близько сотні поранених та постраждалих. Але ці цифри не остаточні, вони можуть збільшуватись. Прильоти та загоряння зафіксовано у 27 локаціях столиці. Найжахливіші наслідки — у Солом’янському районі, де ракета зруйнувала цілу секцію житлової багатоповерхівки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Київ оговтується після однієї з найстрашніших ночей за весь час війни. Руйнування та пожежі — по всьому місту. Атака почалась з масованого нальоту «Шахедів». Головний напрямок — аеропорт «Жуляни» та вся житлова забудова довкола. Першим зазнав руйнувань студентський гуртожиток Національного авіаційного університету. Серед студентів є поранені, але, на щастя, усі живі.

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А після другої ночі Росія почала обстрілювати Київ ракетами. Аеробалістичні «Кинджали», балістичні «Іскандери», а трохи згодом і крилаті ракети. Найстрашніших руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка у Солом’янському районі, де ракета зруйнувала цілу секцію будинку, діставши аж до підвалу, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Місцеві медіа фіксують кадри, які краять серце: біля зруйнованого будинку батьки, сина яких шукають під руїнами. За даними МВС, під завалами станом на ранок перебували ще 5 людей. Рятувальники розбирають завали, пошукові роботи тривають.

У Солом’янському районі столиці, на щастя, обійшлось без загиблих. Хоча росіяни зробили максимум для того, щоби жертв було якнайбільше. По житловій забудові били ракетами з касетною начинкою, розповів міський голова Віталій Кличко.

Вже вранці — нова хвиля «Шахедів». На відео потрапив момент влучання дрона в багатоповерхівку в Дарницькому районі.



Величезна вирва — у Дарницькому районі утворилась від падіння збитої ракети. Найбільших руйнувань зазнали житлові квартали Києва. Пошкоджено також два гуртожитки, заклади освіти, критична інфраструктура у восьми районах столиці. На світанку над містом підіймались величезні стовпи диму. Виразний запах гару та будівельного пилу. Мешканці побитих будинків допомагають комунальникам прибирати скло та уламки. Кілька вулиць досі перекриті для проїзду через гасіння пожеж та уламки на дорозі.

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Нагадаємо:

Росія обстріляла Київ, Одесу та Запоріжжя в ніч проти 17 червня.

На Солом’янці атаковано дві багатоповерхівки. У цьому районі Києва сталося багато руйнувань через нічний обстріл.

У Дарницькому районі підтверджено загибель трьох осіб. Ще 114 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. У Солом’янському районі досі тривають пошуково-рятувальні роботи: під завалами можуть залишатися люди.

Росія масовано атакувала Київ вночі 17 червня балістикою та дронами. Є влучання та жертви. Попередньо, 15 людей загинуло

18 червня в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КОМБІНОВАНА АТАКА НА КИЇВ ЗАВДАЛА ЗНАЧНИХ РУЙНУВАНЬ І ЗАБРАЛА ЖИТТЯ У 14 ЛЮДЕЙ

