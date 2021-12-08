Моторошна аварія під Черніговом: медики борються за життя сімох пасажирів, прогнозів не дають

Моторошна аварія під Черніговом: медики борються за життя сімох пасажирів, прогнозів не дають

ДТП забрала життя 13 осіб.

Медики борються за життя сімох пасажирів, які вціліли у моторошній ДТП в Чернігівській області, де лобом у лоб зіткнулися вантажівка й мікроавтобус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.

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Наразі жодних прогнозів лікарі не дають. Стан травмованих, серед яких і 16-річний хлопець, від середнього до вкрай тяжкого.

До слова, аварія забрала життя 13 людей. Наразі ще не вдалося встановити особи чотирьох загиблих. Їхні родичі поки не з'явилися. Що саме стало причиною ДТП, слідство ще з'ясовує. За попередньою версією, водій фури порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу, де в цей момент саме їхав бус. Зараз кермувальник вантажівки перебуває в лікарні. Водій мікроавтобуса загинув на місці.

ДТП з 13-ма загиблими: у Чернігівській області оголошено день жалоби

Нагадаємо, в області сьогодні день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році. Удар був такої сили, що пасажирський транспорт буквально перетворився на купу металу – рятувальникам довелося вирізати тіла людей.

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