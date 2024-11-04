Моторошна ДТП у Києві: автобус протаранив декілька авто і вилетів на людей, є жертви (відео)

Моторошна ДТП у Києві! Автобус на шаленій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів. Момент страшної аварії потрапив на відео і миттєво розлетівся соцмережами. Всі подробиці інциденту – в ексклюзиві TSN.UA.

Моторошна ДТП у Києві

Страшна аварія у Києві! Автобус на великій швидкості протаранив авто та наїхав на пішоходів на тротуарі. Аварія трапилася зранку 4 листопада на Теремках. Наслідки страшної аварії масово публікують очевидці.

Як повідомляє Telegram-канал "Ей, Київ!", внаслідок ДТП загинула щонайменше одна людина. Аварії нібито передував вибух, після чого автобус протаранив автомобілі, які стояли на аварійці й злетів з траси.

"Автобус на великій швидкості влетів в авто, які стояли на аварійці на дорозі, а потім злетів з траси і врізався в кіоск на ринку", – розповів один з очевидців.

Що каже поліція?

Пізніше у поліції Києва повідомили, що за попередньою інформацією зіткнулися 4 транспортних засоби, серед яких автобус та вантажівка. Станом на 9 ранку 4 листопада стало відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Кількість потерпілих уточнюється.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці по вулиці Академіка Заболотного, що у Голосіївському районі Києва. На місце події працюють слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики. Кількість постраждалих встановлюється, на даний час відомо, що внаслідок аварії загинув один чоловік та ще один тяжко травмований. Правоохоронці продовжують працювати на місці події та з’ясовують усі обставини", – зазначили у поліції.

А вже за кілька хвилин стало відомо, що кількість жертв і постраждалих зросла. Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Фейсбуці.

"4 листопада о 07:19 до служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Академіка Заболотного. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів – "Mercedes-Benz" та "Lada Niva", а також автобуса "Mitsubishi", було затиснуто водія та пасажирів. До прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. Загалом унаслідок аварії дві особи загинули, троє – були госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Інші ДТП у Києві

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві трапилась жахлива аварія за участю вантажівки та маршрутки. Було багато постраждалих. На місці працювали медики та правоохоронці. "Газель" на швидкості влетіла у задню частину маршрутки №421. Аварія сталася на зупинці. На відео, що розповсюджувалися пабліками, видно, як пасажири буквально випадають з відкритих дверей маршрутки.

Заява поліції

За інформацією правоохоронців, вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали щонайменше четверо осіб.

Заява КМДА

А вже пізніше у Київській міській державній адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла.

Масштабна ДТП під Львовом

Нагадаємо, що це вже не перша ДТП за участю громадського транспорту, яка шокувала всю країну минулого місяця. 11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус "Варшава – Одеса", вантажівка "Нової пошти" та кілька авто. Троє людей загинули, 34 постраждали. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса віком 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – четверо дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також четверо іноземців.

Смертельна ДТП на кордоні

А 10 жовтня також трапилася жахлива ДТП. Біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє видання RMF24. Відомо, що автобус врізався у причіп вантажного авто.

Заява МЗС України

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що аварія сталася поблизу пункту пропуску "Медика - Шегині". За даними МЗС, вантажівка, водій якої теж українець, стояла на узбіччі у темну пору добу без увімкнених фар.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОТОРОШНА ДТП У КИЄВІ: автобус протаранив кілька авто і вилетів на людей! Є жертви!

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