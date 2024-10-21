Моторошна ДТП у Києві: "Газель" влетіла у маршрутку з людьми, пасажири випадали з дверей (відео)

Моторошна ДТП у Києві! Вранці 21 жовтня вантажівка на швидкості влетіла у маршрутку. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Наслідки страшної аварії масово публікують очевидці. Всі подробиці інциденту – в ексклюзиві TSN.UA.

Моторошна ДТП у Києві

У Києві вранці 21 жовтня трапилася ДТП за участю вантажівки та маршрутки. Є багато постраждалих. На місці працювали медики та правоохоронці. Про це повідомляється у столичних телеграм-каналах. Згідно з опублікованою інформацією, "Газель" на швидкості влетіла у задню частину маршрутки №421. Аварія сталася на зупинці. На відео, що розповсюджуються пабліками, видно, як пасажири буквально випадають з відкритих дверей маршрутки.

Ускладнений рух

У патрульній поліції заявили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Заява поліції

За інформацією правоохоронців, вантажівка на повній швидкості в'їхала у маршрутку, в якій перебували пасажири. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали щонайменше четверо осіб.

“За попередньою інформацією, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики. Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих", – кажуть у поліції.

Заява КМВА

А вже пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що кількість постраждалих зросла.

“Через ДТП на вул. Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували. На зупинці громадського транспорту сталася ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним транспортом (некомунального автопарку). На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики. Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки”, – зазначили у КМВА.

Масштабна ДТП під Львовом

Нагадаємо, що це вже не перша ДТП за участю громадського транспорту, яка шокувала всю країну цього місяця. 11 жовтня під Львовом зіткнулися автобус "Варшава - Одеса", вантажівка "Нової пошти" та декілька авто. Двоє людей загинули, 27 постраждали. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів. Станом на 07:00 відомо про одну загиблу людину та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості). Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", – каже Козицький.

Вже близько 7:40 кількість загиблих зросла до двох. А за деякий час стало відомо про трьох загиблих у ДТП під Львовом.

"На жаль, вже троє загиблих. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги", – зазначили у поліції.

Кількість постраждалих зросла

Станом на 08:40 11 жовтня загинули троє людей, ще 35 мають травми різної важкості.

Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.

Заява поліції

Надвечір 11 жовтня поліцейські встановили попередню причину масштабної ДТП на Львівщині.

“Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смуху зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite. За кермом вантажів ки перебував 25-річний мешканець Харківської області. Мікроавтобусом керував 66-річний мешканець Львівського району, легковиком – мешканець Дрогобицького району віком 19 років, автобусом – 35-річний житель міста Хмельницький”, – розповіли у поліції.

Від отриманих травм загинув водій вантажівки, його пасажир – 28-річний мешканець Харкова та другий водій автобуса віком 49 років. Тілесні ушкодження отримали 34 особи – мешканці Одеської та Харківської областей, з них – четверо дітей віком 5, 7, 13 та 16 років, а також 4 іноземців.

“За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Пм орушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування”, – кажуть у поліції.

Смертельна ДТП на кордоні

А 10 жовтня також трапилася жахлива ДТП. Біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє видання RMF24. Відомо, що автобус врізався у причіп вантажного авто.

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб - жінка та чоловік 45 і 60 років.На місці ДТП поліцейські під наглядом прокурора встановлюють причини аварії.

Заява МЗС України

Міністерство закордонних справ підтверджує, що аварія сталася поблизу пункту пропуску "Медика - Шегині".

За даними МЗС, вантажівка, водій якої теж українець, стояла на узбіччі у темну пору добу без увімкнених фар.

"За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули дві особи, жінка 1978 року народження та чоловік 1994 року народження. Дві особи госпіталізовані, одна з яких у важкому стані. МЗС, Посольство України в Польщі та наше Генконсульство в Любліні надають постраждалим усю необхідну консульську допомогу та перебувають на зв'язку з компетентними органами Республіки Польща. Ми оперативно обмінюємося інформацією, співпрацюємо з польськими службами і дбаємо, щоб уся необхідна медична і консульська допомога надавалися відразу. Висловлюємо співчуття родинам загиблих і бажаємо швидкого одужання потерпілим", – повідомили в МЗС.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНА ДТП У КИЄВІ: "Газель" влетіла у переповнену маршрутку! Люди випадали з дверей!

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