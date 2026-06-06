Моторошна ДТП у Києві: що відомо про пастора на прізвисько «Валет», жертвами якого стали семеро людей

Аварія в Києві. / © Поліція Києва

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Стали відомі нові приголомшливі подробиці про Павла Плешивцева — водія, який 5 червня став учасником моторошної ДТП в Солом’янському районі Києва. За декілька секунд жертвами аварії стали семеро людей.

ТСН.ua дізнався невідомі деталі про життя водія, який вчинив смертельну ДТП у столиці.

Вдалося з’ясувати, що певна частина життя Плешивцева була пов’язана із селом Підстепне на Херсонщині, яке нині окуповане російськими військами. Низка людей з цього населеного пункту відмовились жити в окупації та виїхали на підконтрольну Україні територію, дехто вирушив за кордон.

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ТСН.ua розшукав колишніх мешканців цього села. Виявилось, вони непогано знали Плешивцева.

«Незважаючи на те, що він був пастором у „церкві“, точніше у релігійній організації, він мав навіть прізвисько „Валет“. Так між собою його називали мешканці нашого села через те, що вважають цю людину якоюсь високомірною, як кажуть, з „понтами“, — розповіли нам колишні односельчани водія.

За словами людей, він їздив на великій швидкості та навіть багато років тому збив пішохода у Херсоні.

«Подейкують, що начебто близько 15-20 років тому він збив людину на пішохідному переході у Херсоні. Він не їздив, він просто літав на машині. На життя він заробляв тим, що займався сільським господарством. Вирощував у теплицях тюльпани, а потім, напередодні 8 березня, здавав їх продавцям», — повідомили в оточенні Плешивцева.

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За їхніми даними, у нього є дружина та декілька дітей. Кажуть, що члени його сім’ї доволі ввічливі та скромні, чого не скажеш про самого Павла.

«Якщо не помиляюсь, одна дитина нещодавно закінчила навчальний заклад, був випускний. Всі діти у нього ввічливі, скромна дружина, а він мав прізвисько „Валет“ через те, що любив у молодості дещо чудити. Є думка, що він часто був „на понтах“, занадто високої думки про себе. Важка людина. Його проповіді у релігійній організації відрізнялись від його поведінки у повсякденному житті», — кажуть ті, хто особисто знає водія, який вчинив смертельну аварію.

За офіційними даними одного з керівників патрульної поліції, Олексія Білошицького, за автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості.

Нагадаємо, увечері 5 червня автомобіль на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на Чоколівському бульварі (за допомогою цього переходу люди прямували і до зупинки громадського транспорту). За попередніми даними, водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням.

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Четверо людей загинули. Це — 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє молодих поліцейських. Троє людей отримали травми. Сам водій вижив та перебуває під конвоєм у лікарні.

Дата публікації 11:28, 06.06.26 Кількість переглядів 177 Жахлива ДТП на Кардачах: наживо з місця в Києві, де автівка влетіла у перехід і загинули люди

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