Моторошна ДТП в Одесі: водій автобуса помер від інсульту щойно виїхавши на маршрут, всі подробиці

Моторошна ДТП в Одесі: водій автобуса помер від інсульту щойно виїхавши на маршрут, всі подробиці

На швидкості некерований автобус протаранив вітрину крамниці.

В Одесі близько дев’ятої ранку водій пасажирського автобусу знепритомнів за кермом. Машина зупинилася лише коли вдарилась у будівлю на узбіччі. Одна людина загинула, ще одна зазнала травм.

Про це йдеться у випуску ТСН.

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Автобус зачепив чотири легковики. Травму отримав водій "Шевроле" і це диво, що вона незначна, кажуть медики. Чоловікові надали допомогу на місці. Решта водіїв легковиків кажуть – їм пощастило, що автобус зачепив їх лише по дверцятах.

Після того, як автобус влетів у будівлю, на допомогу з усіх боків одразу кинулися люди. Передні двері заклинило, їх намагалися вибити та марно. Врешті, потрапили до салону через задні. Водій лежав непритомний. Пасажири вибрались з салону, вони відбулися переляком.

“Головне, що всі живі, всі здорові. Все сталося за секунди. Водієві, очевидно, стало зле і тому ДТП сталася”, - сказав Максим Старченко, водій легковика.

"Швидка" була на місці за три хвилини після ДТП. Але зарадити водію вже нічим не змогли, чоловік помер в кареті дорогою до лікарні. Попередньо, медики кажуть, за кермом в нього стався інсульт.

Автобус прямував з Одеси до Києва. Від виїзду на маршрут до моменту аварії пройшло щонайбільше 10 хвилин.

Свідки аварії твердять, пасажирів автобуса та інших людей на вулиці врятувало лише те, що він не встиг набрати швидкості.

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Автори: Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1.