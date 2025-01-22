Моторошна пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: кількість загиблих різко зросла

У Туреччині спалахнула масштабна пожежа на гірськолижному курорті. Кількість загиблих різко зросла. Що відомо?

На гірськолижному курорті Карталкая у Туреччині спалахнула масштабна пожежа. Відомо про 76 загиблих. Свідки розповідають, як люди стрибали з вікон 12-поверхової споруди чи намагалися спуститися по простирадлах. Президент Туреччини оголосив сьогодні День жалоби.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Люди розповідають, що жодної пожежної сигналізації не чули. Омер Сакрак, якому вдалося врятуватися, каже - перші хвилини ніхто не розумів, в яку халепу потрапив. У Мережі публікують кадри, як люди за допомогою простирадл намагались вибратись із охопленого вогнем готелю.

"Мій друг вистрибнув з 11 поверху. Вони намагалися спускатися по простирадлах, але воно порвалося - саме коли він спускався. Він упав і насмерть забився", - каже Омер Сакрак.

12-поверховий готель, розташований у підніжжя кількох лижних трас. Тієї ночі там було 238 гостей і персонал. Кажуть, пожежа спалахнула в ресторані на четвертому поверсі та стрімко поширилася на горішні поверхи, оскільки весь інтер'єр всередині - дерев'яний.

Під час пожежі у готелі загинуло 76 людей

"На пожежну команду ми чекали півтори години. За цей час 4 і 5 поверх повністю вигоріли. Люди на верхніх поверхах кричали", - згадує Атакан Єлкован, який вижив під час пожежі.

"Ми нічого не могли зробити. Тільки ліжка винесли, щоб у тих, хто намагається вибиратися з вікон, було більше шансів уціліти, то й усе. Ми просто стояли и кричали", - каже Мевлют Озер.

Про застарілу інфраструктуру, яка не дозволила вогнеборцям дістатися до місця займання раніше, говорять зараз в місцевій пресі. Півсотні поранених доправили до лікарні.

"Один з них в критичному стані, ще 17 надали допомогу і відпустили. Інші залишаються ушпиталені, в стабільному стані", - каже міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу.

Готель "Гранд Картал" - один з найстарших на курорті, востаннє проходив пожежну інспекцію торік - і жодних нарікань не було зафіксовано. Дев'ятьох людей, включно із власником готелю, затримали.

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Раніше у січні стало відомо про аварію на крісельному підйомнику на гірськолижному курорті Астун у Піренеях. Внаслідок інциденту постраждали близько 30 людей.

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