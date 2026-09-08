Колодязь у селі Квітневе на Київщині, де на глибині 20 метрів рятувальники знайшли тіла братів / © ТСН

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На Київщині, у селі Квітневе поблизу Білої Церкви, сталася моторошна та одночасно загадкова трагедія — в одному з колодязів було знайдено мертвими двох братів, а їхня мати-пенсіонерка зникла.

Як розповіли ТСН.ua джерела у владних структурах, тіла двох братів, Миколи та Михайла (їм було 35 та 20 років), було знайдено у колодязі на території домоволодіння їхньої матері-пенсіонерки.

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«Тіла чоловіків були оголені, на тілі Миколи були ознаки удушення, на тілі Михайла — поранення, схожі на ножові», — зазначило наше джерело.

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Також, як дізнався ТСН.ua, тіла цих чоловіків було виявлено у рамках відпрацювання повідомлення про зникнення їхньої матері. Згодом остання була знайдена живою у своєї сестри в селі Степанки Вінницького району Вінницької області.

Тіла чоловіків діставали рятувальники за допомогою спецобладнання. Фото: ГУ ДСНС в Київській області.

Водночас у поліції Білої Церкви нам повідомили, що наразі правоохоронці «з’ясовують всі обставини трагедії та працюють з матір’ю цих чоловіків».

При цьому правоохоронці кажуть, що поки не стверджують про те, що сталося саме вбивство.

«Є дуже багато версій, які відпрацьовуються. Але кримінальне провадження відкрито за статтею «Умисне вбивство» — така практика у таких випадках», — повідомили нам правоохоронці. Разом з тим вони не підтверджують, але і не спростовують того, що на тілах чоловіків були смертельні травми.

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За офіційними даними відділу комунікацій ГУНП в Київській області, після виявлення цих мертвих чоловіків, їхні тіла були направлені на експертизу. Станом на зараз у справі немає підозрюваних або затриманих.

Своєю чергою, представниця місцевої територіальної громади Лариса Ковпак розповіла нам про цю родину наступне: «Ця сім’я жила дуже бідно та була відлюдькуватою, жили вони на пенсію матері. Їхній будинок — на околиці села. Вони ні до кого не ходили і до них так саме. Старший син мав ознаки неврівноваженості, а менший мав інвалідність з дитинства. Всі вони мешкали у своєму будинку. Через що саме сталася трагедія — поки сказати вкрай важко».

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