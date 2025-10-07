ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
474
2 хв

Моторошна трагедія на Житомирщині: чоловік убив дружину та 9-річну доньку — перші подробиці

Житель Житомирщини вбив дружину та доньку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Моторошна трагедія на Житомирщині: чоловік убив дружину та 9-річну доньку — перші подробиці

Підозрюваний на суді / © ТСН

У Житомирській області чоловік убив дружину та 9-річну доньку, а потім розправився з домашніми котами і собакою.

Після цього він пішов на вулицю та поранив сусідку, яка просто стояла біля свого двору.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У скоєному підозрюваний зізнався і ТСН у залі суду. Там йому обирали запобіжний захід — тримання під вартою. 43-річному чоловікові загрожує довічне увʼязнення.

«Я вбив дружину, дитину свою», — заявив він.

Але відкрили провадження і стосовно посадовців соцслужб. Адже виявилося, що загибла дівчинка не мала бути вдома в момент нападу, адже батька й матір позбавили батьківських прав, кажуть у прокуратурі. Однак її та ще двох старших неповнолітніх сестер, попри рішення суду, соцслужби чомусь не вилучили з родини. За службову недбалість винним може загрожувати до 5 років за ґратами.

«У кінці серпня було рішення суду про позбавлення цього чоловіка та його дружини батьківських прав, вчасно вони вилучені не були», — каже керівниця відділу Житомирської обласної прокуратури Оксана Кайданович.

«Чоловік кухонним ножем спричинив ножові поранення своїй 42-річній дружині. На крик матері підбігла 9-річна донька, і чоловік спричинив ножові порання також своїй дитині», — сказав керівник ГУНП Житомирщини Олександр Ковтун.

474
