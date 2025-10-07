- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 474
- Час на прочитання
- 2 хв
Моторошна трагедія на Житомирщині: чоловік убив дружину та 9-річну доньку — перші подробиці
Житель Житомирщини вбив дружину та доньку.
У Житомирській області чоловік убив дружину та 9-річну доньку, а потім розправився з домашніми котами і собакою.
Після цього він пішов на вулицю та поранив сусідку, яка просто стояла біля свого двору.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У скоєному підозрюваний зізнався і ТСН у залі суду. Там йому обирали запобіжний захід — тримання під вартою. 43-річному чоловікові загрожує довічне увʼязнення.
«Я вбив дружину, дитину свою», — заявив він.
Але відкрили провадження і стосовно посадовців соцслужб. Адже виявилося, що загибла дівчинка не мала бути вдома в момент нападу, адже батька й матір позбавили батьківських прав, кажуть у прокуратурі. Однак її та ще двох старших неповнолітніх сестер, попри рішення суду, соцслужби чомусь не вилучили з родини. За службову недбалість винним може загрожувати до 5 років за ґратами.
«У кінці серпня було рішення суду про позбавлення цього чоловіка та його дружини батьківських прав, вчасно вони вилучені не були», — каже керівниця відділу Житомирської обласної прокуратури Оксана Кайданович.
«Чоловік кухонним ножем спричинив ножові поранення своїй 42-річній дружині. На крик матері підбігла 9-річна донька, і чоловік спричинив ножові порання також своїй дитині», — сказав керівник ГУНП Житомирщини Олександр Ковтун.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 7 жовтня. ВОРОГ б’є по ЕНЕРГЕТИЦІ! КОЛАПС через ТРИВОГУ! ЗИМА вже в КАРПАТАХ