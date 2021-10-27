Моторошне вбивство у Києві: 36-річного учасника АТО знайшли мертвим у власному будинку

Моторошне вбивство у Києві: 36-річного учасника АТО знайшли мертвим у власному будинку

За попередніми даними, на тілі є сліди насильницької смерті.

У Дарницькому районі Києва сталося моторошне вбивство.

У ніч на 27 жовтня близько 23:40 на вулиці Завальній, 2б 36-річного учасника АТО Дмитра Табачникова знайшли мертвим у власному будинку.

Про це повідомив Олексій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

Товариш потерпілого Віталій каже, чоловік проживав у закинутій будівлі і часто любив випивати в компанії.

Із потерпілим товариш не міг зв‘язатися протягом доби, тому вирішив перевірити будівлю. Викликав поліцію і разом з правоохоронцями зайшов у дім. У будинку був підозрюваний, вагітна жінка потерпілого і невідомий чоловік.

На місце злочину приїхала поліція. Підозрюваний чоловік на прізвисько Грек спочатку нічого не розповідав, але пізніше все ж показав тіло товариша.

За словами затриманого чоловіка, він йшов на зустріч із Дмитром, біля будинку побачив ноги в хащах, зрозумів, що це Дмитро і затягнув його в дім. Каже, що одразу не викликав поліцію через судимість.

За попередніми даними, на тілі є сліди насильницької смерті.

Обставини вбивства з'ясовуються.

Нагадаємо, в Ірпені чоловік задушив матір, бо відмовилася дати гроші.

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