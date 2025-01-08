Моторошне вбивство українок у Німеччині: підозрювані зізнались у скоєному злочині

Це вбивство сколихнуло всю Україну та Європу. Минулого року росіянка та її чоловік німець вбили в Німеччині двох українських біженок, маму та бабусю, а немовля викрали. Підозрюваним найближчим часом оголосять вирок, але те, що вони сказали у суді, шокує! Також стали відомі нові моторошні подробиці вбивства українок. Деталі справи – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Звіряче вбивство українок в Німеччині

Її до останнього сподівалися знайти живою, було залучено кілька десятків поліцейських, водолазів та гелікоптери, але 19 березня 2024 тіло 51-річної Марини Стеценко, харків’янки, яка з донькою й онукою рятувалася від війни у Німеччині, витягли з річки. За кілька днів до цього знайшли тіло її дочки Маргарити.

Українська родина – 27-річна дівчина, її 51-річна матір та немовля, якому на той момент було трохи більш ніж 5 тижнів, – безвісти зникли з табору для біженців ще 4 березня. А за 10 днів, 14 березня, місцевий житель знайшов тіло молодої жінки на дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхайм.

Згодом з’ясувалося, що це тіло 27-річної українки Маргарити. Експерти майже відразу підтвердили – дівчину вбили. За справу взялася спеціально створена комісія, на пошуки зловмисників кинули 60 поліцейських.

Та навіть у цій історії не обійшлося без росіян. 17 березня у німецькому виданні BILD повідомили, що з'явились перші підозрювані, серед яких є росіянка. Журналісти повідомляли, що у скоєнні злочину підозрюються 43-річний німець і його дружина – 45-річна росіянка. Втім, шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно.

За що вбили українок

Причина – вбивці хотіли викрасти дитину Маргарити й для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 45-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара вже мала трьох дітей.

Свідки розповідали, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от "батьки" мали забрати її додому.

Власне у цієї сімейної пари й знайшли живу та неушкоджену Мію. Її взяли під опіку та доставили до лікарні, де аналіз ДНК підтвердив, що дитина є донькою загиблої українки.

Журналістам також вдалося з’ясувати, що загибла родина родом із Харкова, який чи не щодня бомбардують росіяни. Але жінки лише наприкінці осені 2023 року вирішили залишити рідне місто та переїхати до Німеччини.

Підозрювані зізналися у вбивстві

Щойно слідство вийшло на росіянку та німця, їх затримали, а у земельному суді німецького міста Мангейм розпочався судовий процес над подружжям. На початку судового процесу підозрювані зізналися у вбивстві українок.

Слідству також вдалося з’ясувати, що подружжя хотіло мати доньку, тож планували видати немовля за своє, а злочин дійсно готували ретельно. Росіянка навіть приєдналася до групи в телеграмі для підтримки українських біженців, так вона і познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням доньки. Мати, бабуся і немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Перед вбивством жінок "приспали" – подружжя підсипало їм снодійне в ресторані. Згодом на озері чоловік вбив старшу жінку, вдаривши її гумовим молотком. Далі так само вчинив із 27-річною Маргаритою, а її тіло спалив.

Додому подружжя поїхало з немовлям, де його згодом і знайшли. Зараз Мія, якій вже близько одинадцяти місяців, живе в Україні зі своєю тіткою, сестрою вбитої Маргарити. Жінка виступає у справі як співпозивач. Всього на судовий розгляд справи виділили дев'ять днів слухань. Вирок можуть оголосити вже 21 лютого.

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