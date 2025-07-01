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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Моторошне вбивство українки та її дитини в Німеччині: нові шокувальні подробиці та відео

У Німеччині підліток убив матір та її дитину. Відомі нові подробиці трагедії.

Автор публікації
Наталія Фібріг
Місце, де вбили матір та її дитину

Місце, де вбили матір та її дитину / © ТСН

У Німеччині в лісі знайшли вбитими українку та її маленьку доньку. Тіло 32-річної жінки і її дитини віком 1 рік і 7 місяців виявила перехожа на лісовій стежці в місті Дорстен. На місце прибула поліція, а згодом і 16-річний українець з зізнанням у злочині. Його затримали. Розслідування триває.

Ким були убиті для злочинця та які мотиви нападу на матір ы дитину — йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Вранці в неділю, 30 червня, на віддаленій лісовій стежці жінка під час пробіжки виявила тіло жінки біля лавки. Спочатку вона подумала, що та просто спить, однак викликала поліцію. Та жінка була мертва — з відкритою раною на потилиці. Неподалік у кущах поліцейські згодом знайшли й тіло маленької дитини зі слідами жорстокого побиття.

«Коли вчора знайшли тіло, одразу виникла підозра, що були застосованы насильство і фізична сила. Сьогодні проводиться розтин. Попередні висновки вказують, що фізичне насильство справді мало місце і, ймовірно, стало причиною смерті», — каже речниця поліції Дорстена Рамона Герст.

Поліція підтвердила: загиблі — 32-річна громадянка України та її донька віком рік і сім місяців. Вони мешкали в районі Дорстен-Гольстергаузен і, за попередніми даними, проживали у притулку для біженців. Звідки саме родина прибула до Німеччини і коли — наразі невідомо.

Місце злочину / © ТСН

Місце злочину / © ТСН

Увечері того ж дня до місця злочину прийшов 16-річний підліток, який звернувся до поліцейських і визнав свою причетність до вбивства. Його затримали. Хлопець — також українець, мешкав у тій самій установі, що й загиблі. Правоохоронці наразі не розкривають деталей його свідчень. Відомо лише, що він не є батьком дитини.

«Зараз ми маємо з’ясувати, який стосунок 16-річний підліток має до цього жахливого злочину та яку саме роль він відіграв. Однак розслідування перебуває на початковому етапі, тож наразі ми не можемо надати додаткову інформацію», — каже речниця поліції Дорстена Рамона Герст.

Сусіди загиблої шоковані. Німецький телеканал «РТЛ» поспілкувався з подружньою парою, яка знала жінку. Вони кажуть, що та була дбайливою матір’ю. Сусідка розповіла, що часто бачилася з жінкою на дитячому майданчику і каже — вона завжди була охайною, мала що їсти й пити для дитини.

Про підозрюваного відомо, що він переїхав до Дорстена лише кілька тижнів тому. Його неодноразово бачили разом із загиблою та її дитиною на майданчику. Один зі свідків припускає — очевидно, добре його знала, бо легко йшла до підозрюваного. Також місцеві мешканці розповідають, що підліток поводився агресивно, часто конфліктував з іншими, і до нього вже кілька разів викликали поліцію.

Свідки також розповідають, що ввечері напередодні бачили на лавці біля місця злочину жінку з дитиною і чоловіком, можливо, йдеться про ймовірного вбивцю і жертв.

Поліція опитує свідків та аналізує речові докази. Очікується, що результати судово-медичної експертизи дадуть більше відповідей.

Слідство також вивчає, чи пов’язана ця трагедія з попереднім нападом, який стався лише за три дні до цього неподалік — тоді на цій самій стежці зловмисники напали на іншу жінку з дитиною та пограбували її.

Розслідування триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОТОРОШНІ ПОДРОБИЦІ ВБИВSTVА МАТЕРІ і НЕМОВЛЯ в Німеччині! Український ПІДЛІТОК у всьому зізнався

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