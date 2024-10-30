Моторошні наслідки атаки на Київ: вигорілі квартири і потрощені будинки

Нічна атака на столицю стала вже 19-ю від початку жовтня.

Вигорілі квартири, потрощені будинки і уламки ворожого залізяччя просто на дитячому майданчику! Росіяни знову вдарили дронами по Києву! Падіння уламків ворожих бляшанок наробило лиха в одному з районів міста. Без потерпілих не минулося. Довелося реанімувати навіть тварин.

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Атака на Київ 30 жовтня

Росіяни знову атакували Київ. Близько 4:00 30 жовтня вибух почули мешканці Солом’янського району міста. Уламки впали одразу у декількох місцях. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що там спалахнули пожежі:

"У Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення. За іншою адресою в тому ж районі – теж пожежа. Над містом ще кілька БпЛА".

Згодом мер повідомив, що зайнялося і в одній із квартир у житловому будинку. Тоді одній постраждалій медики надали допомогу на місці. А пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла:

"У Соломʼянському районі за однією з адрес виклику екстрених служб у житловому будинку ще три звернення до медиків. Усім надали допомогу на місці. Загалом, наразі четверо постраждалих".

"У Соломʼянському районі в житловому будинку пожежа на другому та третьому поверхах. Уже п’ятеро постраждалих. Усім медики надали допомогу на місці".

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Вже за 10 хвилин Кличко повідомив, що постраждалих дев’ятеро. Серед них – 11-річна дівчинка. Знову від рук росіян страждають діти.

Згодом таку кількість постраждалих підтвердили і рятувальники. Вони додали, що пожежі на усіх місцях падіння уламків ліквідували:

"Внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах девʼятиповерхівки у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м. Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано. 9 осіб – постраждали. Також пожежа виникла у 8-поверховій адміністративній будівлі у тому ж районі. Пожежу ліквідовано на площі 150 кв. м. Загалом на місцях подій працювало 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки".

У столиці реанімували кота

А ще рятувальники опублікували кадри, на яких реанімують котика. Він був у квартирі, яка вигоріла майже вщент внаслідок атаки Росії по Києву. Пухнастику допомогли і передали господарю.

Тим часом місцеві мешканці розповіли кореспондентці ТСН Ірині Коваленко, що постраждалих могло бути більше, однак їх врятувало диво.

19-та повітряна атака на Київ

Своєю чергою керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що вночі відбулася 19-та повітряна атака на Київ за жовтень. Повітряна тривога тривала понад дві години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику – заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах:

"Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку, виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина".

За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП. Пожежу вдалося ліквідувати. Крім того, Попко зазначив, що в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка.

Усі наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці опублікували у КМВА.

Як відпрацювала ППО?

Загалом вночі проти середи, 30 жовтня, армія РФ завдала удару ракетою по Україні, атакувала 62-ма БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 33 дрони. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ:

"Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях".

Росіяни атакували ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області. Її окупанти випустили по приватному сектору на Сумщині. Тим часом Shahed армія РФ запускала із напрямків Орла та Приморсько-Ахтарська. Також зазначається, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Попередня атака на Київ

Нагадаємо, що ворог атакував столицю дронами і напередодні. Внаслідок атаки у місті зафіксували падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах. Про це повідомив Попко.

Попко наголосив, що це була 18-та повітряна атака збройних сил РФ по Києву від початку жовтня. А згодом у КМВА показали, який вигляд зараз мають місця, куди влучили уламки ворожих дронів.

Чому росіяни тероризують Київ?

Росіяни мало не щодня атакують саме Київ. Попри їхні казки, що вони б’ють лише по військових об’єктах, страждають мирні мешканці. Внаслідок ударів руйнуються звичайні житлові будинки та, що найбільш болюче, дитсадки. Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 1+1 проаналізував останні удари окупантів. За його словами, метою таких атак є саме терор цивільного населення.

Удар по Кривому Рогу

Це доводить і вчорашній удар росіян по Кривому Рогу. 29 жовтня окупанти атакували місто на Дніпропетровщині близько 22:00, коли багато людей саме були вдома. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще 14 поранено. З потерпілими поспілкувалася журналістка ТСН Ольга Павловська.

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