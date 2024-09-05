Моторошні знахідки, які люди виявили у підвалах своїх будинків: історії шокують (фото, відео)

Нещодавно жінка поділилася знімком дивної маски, яку вона знайшла у відвалі нового будинку свого хлопця. Пара була приголомшена, коли дізналася, для чого вона використовувалася – лікування раку.

Про цю та іншу знахідку розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

На Reddit жінка написала, як натрапила на моторошну маску, опублікувавши знімок дивної знахідки. Це спонукало інших користувачів здогадуватися, чому вона там опинилася. "Я припускаю, що саме там він пересаджує шкіру своїм жертвам", - пожартував один користувач. Тим часом інший запитав: "Ви впевнені, що це не маска для фехтування? Може, стара, 70-х років?".

Протирадіаційна маска / Фото: reddit

Обговорення набуло більш похмурого тону, коли жінка пояснила справжню історію маски. "Це належало чоловікові, який жив тут до нього", — сказала вона. "Він хворів на рак і помер".

До обговорення долучився променевий терапевт, який зазначив, що працює з такими протирадіаційними масками щодня. "Це для голови та шиї для лікування раку. Ви навіть бачите, що терапевтам довелося вирізати коло з маски, тому що у пацієнта, ймовірно, був порт, і маска тиснула на нього".

Згодом інша людина під дописом поділилася своєю історією: "Мені просто сумно. У моєї бабусі було опромінення, і я почувалася так жахливо, коли вона пояснювала мені цей процес, і про те, що вона була прикута цією маскою. Побачивши, який це має вигляд насправді, я почуваюся ще гірше. Ненавиджу, що комусь доводиться через це проходити".

Ще один користувач розповів про своє особисте випробування: "Мені було дуже страшно, коли я вперше її використав. Дійсно притискає тебе до землі! Усвідомлення того, що я можу нормально дихати, допомогло мені витримати це. Процеси були не такими вже й поганими. Коли процедури закінчилися, мені запропонували маску, але я відмовився. Я вже надивився на цю штуку!".

Експерти поділилися, що за виготовлення маски відповідає або технік з виготовлення форм, або рентгенолог у кімнаті для виготовлення форм у відділенні променевої терапії або під час планових КТ пацієнта.

"Процес виготовлення маски може дещо відрізнятися в різних лікарнях", - пояснили вони. "Найчастіше використовують спеціальний вид пластику, який нагрівають у теплій воді або духовці, щоб він став м'яким і податливим. Технік прикладає пластикову сітку до вашого обличчя так, щоб вона точно прилягала до нього. Це трохи схоже на теплу фланель, яку надягають на обличчя. Ви все ще можете легко дихати, оскільки пластик має багато отворів. Через декілька хвилин пластикова сітка стає твердою. Технік знімає маску. Після цього вона готова до використання".

Таємниці старовинних підвалів

Підвали старовинних будинків часто приховують чимало таємниць. До прикладу, навесні цього року в Мережі опублікували новину про те, що жінка знайшла таємну кімнату в підвалі свого 200-річного будинку. Жінка й гадки не мала, що під її будинком є приховане приміщення, закрите цегляною стіною. Про це користувачка розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Вона зробила знахідку після того, як виявила протікання через те, що в підвалі накопичилася вода. Виявивши зачинені двері, вона з партнером вирішила дослідити їх далі, взявши з собою необхідні інструменти.

"На щастя, це шлакоблоки, тому вони порожнисті всередині, ми впоралися з першою частиною, але ще не впоралися з другою. Причина, через яку ми не змогли пройти, полягає в тому, що ця кімната заповнена камінням" – сказала вона.

Побачивши відео, багато людей почали висловлювати свої припущення в розділі коментарів: "Дівчинко! Будинок 200-річної давнини? Це може бути прохід до підземної залізниці", "Ви, безумовно, не повинні відчиняти ці двері. Вони явно були зачинені з якоїсь причини, просто відійдіть", "Заходьте з шавлією, святою водою та іншими речами", "Що за жах в Амітівіллі. Потрібно тікати".

В одному зі своїх відео власниця будинку заявила, що не змогла повністю розкрити, що перебуває всередині, бо він був завалений камінням. Однак вона вважає, що кімната могла бути пов'язана з тунелем: "Я не знала, що мій будинок пов'язаний із підземною залізницею. Ми пошукали наше місто, і виявилося, що за вісім хвилин їзди від нього розташована станція".

Несподіване відкриття

Нерідко після переїзду на нове місце проживання в будинку трапляються несподівані відкриття, але одна пара була налякана особливістю свого нового житла. Користувач Reddit розповів, що в будинку, який він нещодавно купив разом із дружиною, є бомбосховище на задньому дворі. Він пожартував, що вона має вигляд як із фільму жахів. Чоловік не хоче думати про те, що там може бути всередині. Новий власник житла розповів, що він знав про притулок, коли робив пропозицію щодо купівлі будинку, але зайшов всередину лише після того, як вони переїхали 1 травня цього року.

"Мою дружину взяли на роботу в сусідній університет, тому я приїхав заздалегідь, щоб зустрітися з агентом із нерухомості й подивитися декілька будинків. Наш був у чудовому стані. Це було найкраще, що я бачив за всі вихідні, але була одна заковика: у ньому було моторошне бомбосховище. Перше, що я подумав, — це фільм "Варвар" або сцена в "Мовчанні ягнят", де Джоді Фостер перебуває в підвалі Буффало Білла і бачить труп, що гниє, у ванній. Як ви розумієте, того дня я туди не спустився".

Згідно з документами й дозволом на будівництво, укриття було збудовано в 1980-х роках і містило велику підземну кімнату, душ і туалет. Зрештою, чоловік набрався хоробрості, щоб спуститися сходами та подивитися, що ховається всередині. За його словами, він дуже нервував і боявся того, що може його зустріти.

"Найбільше мене турбувало те, в якому стані міг бути підвал. Я був упевнений, що там буде дуже вогко і мерзенно. Я подумки готувався до найгіршого — можливо, декілька дюймів каламутної води на підлозі або брудний, старий матрац. На щастя, усе виявилося доволі не так моторошно, і там не було жодних отруйних жуків чи змій".

Тепер подружжя планує перетворити притулок на музичну кімнату. Чоловік має намір встановити барабанну установку і підсилювачі, щоб використовувати звуконепроникний простір: "Я безумовно хочу, щоб вона не була схожа на підземну бетонну коробку. Я ухвалив рішення одразу, щойно побачив це приміщення, адже я завжди мріяв про музичну кімнату".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пара знайшла моторошну маску у своєму підвалі! Її історія вас шокує!

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