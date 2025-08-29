Моторошний обстріл Києва: скільки людей загинуло та що відбувається на місці ударів

Атака на Київ 28 серпня / © Associated Press

Сьогодні в Києві День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. 28 серпня Російська Федерація здійснила один з наймасованіших ударів по столиці. Цілили дронами й ракетами. Наслідки нічного удару зафіксували одразу у 33 локаціях. Найбільше постраждав Дарницький район. Там росіяни зруйнували під’їзд п’ятиповерхівки. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Від російської ракети в цьому будинку загинуло 22 людини.

Загалом у Києві вчора загинуло 25 людей, серед них — четверо дітей. По всій столиці пошкоджено 225 будинків і вибито 5400 вікон загалом, повідомили у КМДА.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Вщент зруйновані будинки на лівому березі. Потрощені вулиці на правому. Загалом 33 локації по всьому Києву. Це був черговий антирекорд, коли наслідки «прильотів» є в кожному районі столиці.

У перші години після «прильоту» з-під бетонних глиб мешканці будинку в Дарницькому районі благали про допомогу. Трьох людей вдалося врятувати, решту рятувальники шукали під завалами понад добу.

У небі — одразу кілька гелікоптерів з водою. Кількість загиблих збільшувалася щогодини.

Близько першої ночі з-під завалів дістають тіло останньої жертви — у цьому будинку загинуло 22 людей, 4 — це діти. Другий день після трагедії. Біля руїн стоять портрети мешканців. Що 10 хвилин хтось приносить квіти й лампадки. Стає тихіше. Чути лише звук техніки.

Власник Джессі загинув. Він був охоронцем паркувального майданчика поряд з будинком. Окрім пʼятиповерхівки, в цьому районі постраждали ще дві висотки, приватний будинок, дитячий садок і десятки машин на кожній з локацій. Через кілька вулиць — ще один постраждалий будинок. У районі 10 поверху — чорна діра від «прильоту» дрона. Фактично кожна квартира у щонайменше трьох під’їздах понищена. Люди намагаються прилатати вціліле. Поліція вздовж двору по черзі фіксує свідчення водіїв.

Увесь Київ у диму. Горіли адміністративні будівлі, гаражі, машини. Медики, поліцейські, вогнеборці працювали на 33 локаціях одночасно. Геть усіяний склом та уламками будівельного сміття внаслідок російської атаки і центр столиці. Понищений ТЦ, офісні приміщення, салони, кав’ярні та сотні вікон у будинках довкола.

Росія цілеспрямовано поцілила і в будинок поряд із представництвом Євросоюзу. Постраждав і офіс Британської Ради, а ще робочі місця наших колег — журналістів з «Радіо свобода» та «Української правди». В редакціях вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена техніка.

Розбита й Лук’янівка. У Шевченківському районі утворилася величезна вирва неподалік автозаправки, машини засипало землею, покосився стовп, обірвало дроти. П’ятиповерхова будівля поряд вигоріла вщент, а припарковані поруч автівки — спалахнули. Також постраждав дитячий майданчик і дитсадок, дивом обійшлося без постраждалих.

Друга доба після атаки росіян. Рятувальні роботи у столиці завершили. Втім, досі невідома доля 8 людей. Майже тисяча киян втратили своє майно. У КМДА нарахували понад 5 з половиною тисяч розбитих вікон. Половину вже закрили плівками.

Нині в місті синхронно працюють усі міські служби: від комунальників до електриків і газовиків. Латають дороги, працюють волонтери. На місцях штабів є навіть виїзний паспортний сервіс, щоб люди, які втратили документи, могли їх швидко відновити.

23 родини, пише очільник Київської військової адміністрації, нині заселяють до тимчасових помешкань. Сьогодні у Києві — День жалоби. На будівлях приспустили державні прапори. А біля будинку, де ракета вбила людей, надвечір помовчати приходять люди з лампадками.

