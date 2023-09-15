Мотузки на каруселях і пролежні в дітей: на Буковині розгорівся скандал навколо Магальського інтернату

Представники секретаріату уповноваженого з прав людини повідомили про порушення в Магальському інтернаті на Буковині.

Хлопчик зростом у метр п’ятдесят у ліжку для немовлят з проваленим дном. Світлину зробив радник омбудсмена під час позапланової перевірки Магальського інтернату. Тут живуть пів сотні дітей з інвалідністю. У поліції після оприлюднених фактів розпочали розслідування.

Кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук відвідала заклад, щоби побачити все на власні очі.

"Нема лікарів, нема неврологів, хоча ці діти мають бути під доглядом невролога, там персонал не вміє годувати зондом. Там не вистачає персоналу, тому бігати всім міняти у співробітників нема часу. Вони спеціально одягають два пампераси, щоб поки перший прокисне, щоб далі не текло", - розповідає Антон Гулідін, радник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини.

Антон Гулідін, радник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини / Фото: ТСН

Представник омбудсмена фільмує захаращену територію, пральні машини, що ледь працюють, та обдерті меблі.

"Купи бруду, купи мотлоху. Дитячий майданчик, куди страшно вигулювати собак. Всі двері всередині – з побитим склом, тому діти там порізані", - каже Антон Гулідін.

Дитячі каруселі з мотузками для прив'язування / Фото: ТСН

Найбільше радника уповноваженого з прав людини вразили мотузки на дитячому майданчику.

"Були ознаки того, що дітей прив’язують мотузками до сидінь, до лавок, до качель. Тому що всюди були мотузки", - припускає Антон Гулідін.

Щоб почути пояснення працівників інтернату, ТСН їздила туди двічі. Уперше далі паркану нас не впустили. Через нього видно, що майданчик та територія біля закладу прибрана. Щоб побачити інтернат всередині ми приїхали вдруге. Директорка є, але сідає в авто та їде геть. І знов в інтернат нас не пускають.

Директорка Магальського інтернату втекла від ТСН / Фото: ТСН

Персонал спілкується неохоче. Не на камеру запевняють, що дітей доглядають як слід, скаржаться на низьку зарплату та нестачу працівників. Тутешній терапевт переконує – персонал робить усе, що може.

Утім після перевірки омбудсменів трьох підопічних таки забрали в лікарню Охматдит. Двом з них столичні медики проведуть хірургічне втручання. В однієї дитини пролежні старі і серйозні.

"Це є пролежні, з огляду на те, що ми побачили – вони не є свіжими. Їхня тривалість від місяця і довше. Вони вже досить глибокі і такі, що потребують хірургічної допомоги в умовах стаціонару", - інформує Сергій Чернишук, медичний директор НДСЛ "Охматдит".

Сергій Чернишук, медичний директор НДСЛ "Охматдит" / Фото: ТСН

Тим часом у буковинських посадовців щодо догляду та лікування дітей в інтернаті претензій нема.

"За дітьми доглядають, діти отримують весь спектр необхідного обстеження і лікування", - заявила Тетяна Козар, керівниця відділу департаменту охороно здоров'я Чернівецької ОВА.

Там стверджують, що після перевірки представника омбудсмена створено робочу групу, яка значних порушень не виявила. Прив’язування дітей та поганий догляд чиновники заперечують. Лише після розголосу– пообіцяли збільшити кількість працівників закладу і їхню зарплату.

"В тих умовах, яких перебувають працівники, зарплата в 5500 звичайно не дає в повній мірі стимулу здійснювати свої повноваження так, як повинно бути", - пояснює Віталій Савків, радник голови Чернівецької облради.

Віталій Савків, радник голови Чернівецької облради / Фото: ТСН

Паралельно умови утримання дітей в інтернаті вивчають правоохоронці.

"За даним фактом розпочате кримінальне провадження: неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Наразі встановлюють обставини кримінального правопорушення", - каже Кароліна Маришева, речниця нацполіції Чернівецької області.

Якщо провину працівників інтернату доведуть, їм загрожує три роки позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Діти з пролежнями та мотузки на дитмайданчику! Жахи в Магальському інтернаті на Буковині"

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