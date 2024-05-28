Мова співчуття: що не варто говорити родині, у якої є втрати

Смерть близької людини — це завжди шок, біль, розпач. У такі моменти ми часто відчуваємо безпорадність і не знаємо, як підтримати тих, кого спіткало горе. Здавалося б, що тут складного — просто скажи щось втішливе, підбадьорливе. Але насправді необережне слово може ранити більше, ніж мовчання. Особливо, якщо це одна з тих фраз, які ми звикли кидати автоматично, не замислюючись про їх справжній сенс і вплив.

Як же висловити своє співчуття, не зачепивши болючі струни? Які слова краще викреслити зі свого лексикону підтримки? Давайте розбиратися разом.

“Тримайся”

“Тримайся!” — мабуть, найпоширеніша репліка, яку доводиться чути людині у жалобі. Здавалося б, у цьому слові — заклик до мужності, до стійкості перед обличчям горя. Але насправді для багатьох це звучить як знецінення їхніх переживань, як заклик взяти себе в руки та діяти так, ніби нічого не сталося.

“Коли мені говорили «тримайся» після смерті чоловіка, я відчувала злість і розпач, — ділиться Оксана, 35-річна вдова. — За кого триматися? За що? Моя опора пішла з життя, світ перевернувся, а від мене чекають, що я буду робити вигляд, ніби все добре”.

У гострій фазі горя людині потрібно не стільки “триматися”, скільки дати вихід своїм почуттям — плакати, кричати, гніватися. Спроба стримувати емоції, напускати на себе личину стійкості може лише відтермінувати та поглибити травму. Тому замість “тримайся” краще сказати щось на кшталт: “Я знаю, як тобі зараз боляче. Це нормально — відчувати біль, плакати, не розуміти, як жити далі. Ти маєш право на всі ці почуття”.

“Час лікує”

Інша фраза, яка часто зривається з вуст у спробі розрадити, — “час лікує”. Так, з плином часу гострота горя притупляється, але це не означає, що людина забуде свою втрату чи перестане сумувати. Казати “час лікує” — це ніби натякати, що за місяць-другий людина має повернутися до нормального життя і перестати журитися. Але насправді процес жалоби у кожного свій, і немає універсального терміну, коли “має стати легше”.

“Для мене фраза «час лікує» звучала як знецінення моєї любові до померлої доньки, — каже Ірина, яка втратила дитину. — Ніби достатньо почекати — і я забуду її, переступлю через своє горе. Але материнська любов і біль — вони зі мною назавжди, і час тут ні до чого”.

Замість апелювати до всемогутності часу, краще запропонувати свою присутність і підтримку — зараз і в майбутньому. Скажіть щось на кшталт: “Я знаю, що це горе завжди буде з тобою. Але з часом ти навчишся з ним жити. І я буду поруч — на кожному етапі цього шляху”.

“Бог забирає найкращих”

Ще одне табу — фрази на кшталт “Він/вона тепер у кращому місці” або “Бог забирає найкращих”. За цими словами — спроба знайти сенс у смерті, втішити тим, що померлий тепер десь у раю. Але для більшості людей у гострому горі ці міркування — порожній звук. Їм не легше від того, що їхня кохана людина “у кращому світі”, адже її немає поруч, тут і зараз.

“Коли помер мій батько, мені постійно казали — мовляв, радій за нього, він тепер на небесах, без болю і страждань, — згадує Андрій. — Але мені від того було лише гірше. Я не хотів, щоб він був на небесах — я хотів, щоб він був живий, зі мною. І всі ці розмови про «кращий світ» лише дратували і віддаляли мене від людей”.

Релігійні сентенції та філософствування про сенс смерті краще притримати при собі, якщо ви не впевнені, що людина готова це чути. Натомість можна просто визнати несправедливість і передчасність втрати, сказати щось на кшталт: “Це жахливо несправедливо, що [ім'я] пішов так рано. Ніякі слова не можуть це виправити чи пояснити. Мені так шкода, що це сталося з тобою і твоєю родиною”.

Корисні поради — табу

Окрема категорія табуйованих фраз — це “корисні поради” на кшталт “Тобі треба відволіктися/взяти себе в руки/більше гуляти на свіжому повітрі”. За цим стоїть природне бажання бодай чимось допомогти, полегшити страждання. Але насправді такі директиви лише дратують і змушують людину почуватися неправильною, недостатньо сильною.

“Після загибелі брата всі навколо раптом стали експертами з того, як мені жити, — обурюється Світлана. — То подруга радить зайнятися спортом, щоб вийти з депресії. То свекруха підкидає статті про користь арт-терапії для тих, хто втратив близьких. А я просто хотіла, щоб мені дали побути зі своїм болем, не намагалися мене розважити чи змусити швидше одужати”.

Правда в тому, що немає універсального рецепту, як “правильно” переживати горе. Комусь справді допомагають фізичні навантаження чи творчість, а комусь потрібно на якийсь час повністю заглибитися у свої почуття. Тому замість давати непрохані поради, краще запитати: “Що я можу зробити для тебе? Як тобі допомогти?”. І якщо людина скаже “Ніяк, мені зараз нічого не потрібно” — поважати її бажання та кордони.

Фрази, що починаються з “принаймні”

І ще одне велике табу — будь-які фрази, що починаються з “принаймні”. “Принаймні, він не страждав”, “принаймні, ви встигли попрощатися”, “принаймні, у тебе є інші діти”. Це спроба знайти щось хороше у погано ситуації, але для людини в горі вона звучить як знецінення її втрати.

“Коли померла моя мама, свекруха сказала: «Принаймні, вона прожила довге життя». Так, мама померла не молодою, але хіба це робить мій біль менш значущим? Хіба миттєво мені має стати легше від того, що вона була зі мною не 20, а 50 років? Смерть рідної людини — це завжди боляче, і ніякі «принаймні» цього не змінять”.

Тому, висловлюючи співчуття, уникайте порівнянь та пошуку позитиву. Просто визнайте реальність та значущість втрати для людини. Скажіть: “Мені так шкода, що це сталося. Я навіть не уявляю, наскільки тобі зараз важко і боляче. Немає таких слів, щоб це передати”.

Не намагайтеся “виправити” чуже горе

Зрештою, головне — не намагатися “виправити” горе іншого чи пришвидшити його плин. Ваше завдання — просто бути поруч, слухати, співпереживати. Дати людині безпечний простір, де вона може бути собою — злою, сумною, розгубленою, розбитою. Витримати її біль, не намагаючись його применшити чи прикрасити.

І якщо ви не знаєте, що сказати — скажіть саме про це, про свою розгубленість і безпорадність перед обличчям смерті. “Я не знаю, які слова зараз були б доречні. Але я хочу, щоб ти знав/знала: я тут, я з тобою. Можеш розраховувати на мене — зараз і потім. Навіть якщо тобі нічого не потрібно — просто пам'ятай, що в тебе є людина, яка готова розділити з тобою цей біль”.

Що робити і казати натомість?

Не бійтеся незграбності, не бійтеся зайвий раз нагадати про померлого, не бійтеся зачепити болюче. Людина в жалобі і так постійно думає про свою втрату — ваші слова чи присутність не зроблять їй гірше. А навпаки — дадуть відчути, що вона не самотня у своєму горі. Що є хтось, хто готовий відважно дивитися в обличчя смерті поруч з нею.

І нехай ці хвилини розділеного болю стануть не стільки розмовою, скільки обіймами — невидимими, але такими потрібними. Обіймами, в яких можна нарешті розслабитися і дозволити собі бути слабким. Обіймами, які кажуть: “Я тут. Я тримаю тебе. І я не відпущу”.

Адже, коли горе накриває з головою — саме цього ми потребуємо найбільше, хоч іноді й не усвідомлюємо. Не порад, не розрад, не заяложених фраз. А тихої, неназивної присутності тих, хто готовий бути з нами — без масок, без повчань, без спроб щось виправити.

Присутності, яка дозволяє нам сумувати. Присутності, яка дає нам право бути живими у смерті тих, кого ми любили. Присутності, яка одного дня допоможе нам знову навчитися радіти — не “незважаючи на”, а “завдяки” нашим втратам.

І якщо ви готові дарувати цю присутність тим, хто її потребує — ви вже робите найголовніше. Решта — деталі, які прийдуть з досвідом і щирим серцем.

А поки — будьте сміливими у своєму співчутті. Не бійтеся помилитися, сказати щось не те. Адже найгірше, що ви можете сказати людині в горі — це нічого. Мовчання гірше за незграбні слова.

Тому — кажіть. Кажіть про свою любов, підтримку, готовність бути поруч. Кажіть про біль, який ви не можете забрати, але який ладні розділити. Кажіть про те, що смерть — це не кінець стосунків, що ви будете згадувати й шанувати померлого разом із близькими.

А головне — кажіть про надію. Не про надію “все буде добре” чи “час лікує”. А про надію, що навіть у найчорнішій скорботі є іскра світла. Що любов сильніша за смерть. Що пам'ять про тих, хто пішов, освітлює життя тих, хто залишився.

І хай ваші слова стануть тією простягнутою в темряві рукою, за яку можна ухопитися і триматися. Адже це і є справжнє співчуття — здатність іти поруч крізь долину смертної тіні. Здатність бути світлом одне для одного. Здатність любити всупереч — і завдяки.

Нагадаємо, раніше психологиня розповіла, чому не можна міряти любов до батьківщини кілометрами.

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