Мовний скандал у Дніпрі: викладачка нібито змусила студентку перейти на російську

Мовний скандал у медичному університеті Дніпра – студентка звинувачує викладачку, що та змусила її говорити російською. Допис третьокурсниці поширили родичі у соцмережах. Від самого ранку керівництво медичного університету опитує учасників подій. Викладачка всі звинувачення спростовує. Водночас одногрупники студентки стали на захист педагогині, хоча й визнають: вона проводить заняття російською.

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Закінчилось сльозьми, а мало бути здобуття навичок лікування, – так згадує практичне заняття у лікарні третьокурсниця медуніверситету Магдалина Пелчар.

"Не дозволила мені відповідати українською мовою. Більше того, вона мене змушувала розмовляти російською мовою. Коли я не змогла, в мене став просто комок в горлі, і я зрозуміла, що мене принижено", – розповідає студентка.

Студенти по черзі саме опитували літнього пацієнта щодо його стану, каже Магдалина. Усі звертались російською. Та її запитання українською викладачка зупинила.

"Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала, викладачка мені сказала: а ти знаєш, де ти зараз знаходишся? В Дніпрі. Тобі потрібно переводиться до Львова чи до Кембріджа", – зазначає Магдалина.

"Я спростовую! Я була у шоці! Услиште мене. Бо я не знала, що за ситуація трапилась. З мого боку не було нічого, що образило студентку. Я не розумію, як людина на рівному місці могла це зробити", – запевняє своєю чергою викладачка Людмила Новоженіна.

Викладачка усі звинувачення відкидає. Каже: дізналася про обурення студентки із соцмереж. І переконує: просто піклувалася про стан пацієнта, що начебто не розумів українськоі.

"Він почав мотати головою. Він почервонів. я побоялася, що буде якесь ускладнення. Він мотав головою. І очі були такі що він як не розумів", – говориь викладачка.

Хто кому що сказав та якою мовою, від самого ранку в медичному університеті зʼясовуює адміністрація. Кажуть: офіційної скарги від студентки не надходило. Про мовний скандал дізналися з соцмереж.

"Поки я не дізнаюся правди, я не займу жодної сторони. Так, в закладі повинна бути виключно українська мова, так, студенти мають навчатися українською", – сказав декан медичного факультетут Володимир Жилюк.

Одногрупники Магдалини, навіть ті, що заспокоювали її після практичного заняття, стали на захист викладачки. Вони прийшли до керівництва вишу, аби дати пояснення.

Хоча і визнають: ця викладачка на своїх практичних заняттях використовує російську.

"Вона в нас кожної пари питала про це, чи не проти ви, що я буду розмовляти російською мовою. Ми три місяці навчаємося з цим викладачем. І жодного разу не було питання, що Магда відповідає українською мовою. І завжди були пʼятірки", – розповідають студенти.

Натомість на кафедрі переконують: викладання проводиться виключно українською, і до лікарки за тридцять років її роботи в університеті жодних претензій не було. Цьогоріч – також.

В університеті утримуються від остаточних рішень, допоки не зʼясують усі обставини. Педагогиня працює і далі. Студентка залишати навчання та змінювати виш теж не збирається. Хоча й визнає: у Мережі отримала чимало образливих слів, переважно російською мовою.

Ще до інциденту Магдалину Пелчар запросили на урочисту церемонію – мають відзначити за відмінне навчання. А у пʼятницю знову практичне заняття. Магдалина сподівається: виключно державною мовою.

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Викладачка ЗМУСИЛА студентку перейти на РОСІЙСЬКУ!