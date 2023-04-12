"Моя ціль була в іншому" – Арестович про "заспокійливі" звернення до українців у перші тижні війни

Олексій Арестович, який відомий, зокрема, тим, що у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії до України звертався з телеекранів до людей із заспокоєннями та переконаннями, що ворого програє, насправді "не мав наміру заспокоювати людей", його місія полягала у іншому.

Про це колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Я багато років займаюся психологією та психотерапією. І я добре знаю, хто такі люди, які перебувають на психологічному зламі. І мені, як нікому іншому, було зрозуміло відчуття цілої країни, яка опинилася посеред війни. Але мушу вам сказати, що у мене не було наміру заспокоювати людей. Моя ціль була у іншому – втримати людей від затяжної паніки і підсилити їх віру у нашу абсолютну перемогу. Причому беззаперечну! Щоб навіть сумніву не виникало ні у нікого, що ми можемо програти цю війну. Тому це і спрацювало – ми обов’язково переможемо", - пояснив він.

За словами Арестовича, заспокійливий ефект не був прямим завданням, у першу чергу треба було запобігти масованій паніці серед українців.

"Для мене було важливо, щоб мільйони людей не вдарилися в паніку зі всіма її негативними наслідками. Від того, що в країні буде панічний кошмар з дорогами, переповненими людьми, і автомобілями, нікому б користі не було. Хоча й вони були – ці переповнені дороги та паніка. Але я робив все можливе, щоб ситуація не погіршилася. А ще, щоб врятувати багатьох людей від передчасних інфарктів та інсультів, нервових зривів та іншого негативу".

Колишній радник ОП також зауважив, що ​​на той момент він також розповідав і про доволі неприємні речі, як от неможливість звільнення Маріуполя військовим шляхом та заяву про втрату півдня.

Нагадаємо, у Київському національному економічному університеті скасували лекцію Арестовича на прохання студентів.

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