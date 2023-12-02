“Мої побратими гинуть, а він відпочиває!”: ексвійськовий пояснив, чому часто виникають скандали з ТЦК

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснив, чому в Україні часто виникають скандали з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У Мережі з’являються відео, як співробітники ТЦК СП застосовують фізичну силу до призовників.

За його словами, інколи проблема в тому, як призовники спілкуються з воєнкомами. Про це Олексій Гетьман розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“По перше, там працюють живі люди. Вони не б’ють людей. Немає такого бажання побити якусь людину. Особливо люди, які брали участь у бойових діях. У них трошки інший погляд на службу і все, що відбувається навколо. Я просто ставлю себе на місце цього воєнкома чи співробітника. Коли ти підходиш і кажеш: ви такий то, ось вам повістка, ви маєте прийти до військкомату, тому що це ваш обов’язок — захищати батьківщину, коли на неї напали. І я просто уявляю, якщо б ця людина щось таке мені сказала, та пішов ти…”, — розповів Олексій Гетьман.

Ексвійськовий каже, що не впевнений, що б втримався і не “зарядив йому між очей”.

“Так це тому що я хочу побити якогось призовника? Якщо стоїть така людина, а мої побратими, мої друзі там поранені, гинуть, проливають кров. А ця людина відпочиває десь там. Коли ти йому кажеш: твій час, йди. А він тебе посилає куди подалі. Як можна відреагувати?” — каже Олексій Гетьман.

Однак, за його словами, “ловити” чоловік на вулиці неправильно. Необхідно створити реєстр людей, які мають бути долучені до Збройних сил України.

“І щоб була певна черга, коли ці люди мають приходити. Людина має не тільки мати або не мати всередині "натхнення". Людина має розуміти, що це кримінальна відповідальність — подобається це чи ні. Тобі хочеться, наприклад, випити вина і сісти за кермо. Але це порушення і за це тебе позбавляють прав. Незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. На країну напали, ти — громадянин країни. Ні — значить позбавляйся громадянства і тікай з цієї країни. Ти хочеш жити, відпочивати, щоб в тебе все було добре, а за тебе інші люди будуть воювати, класти своє здоров’я та життя. Ні, я проти такого”, — розповів Олексій Гетьман.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Проблеми з мобілізацією! Чи є "розкол" між Зеленським і Залужним? Хто отруїв дружину Буданова? | ГЕТЬМАН

Читайте також: