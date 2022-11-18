"Мою доньку вбили у війні проти України": родичі жертв рейсу МН17 про вирок суду у справі збитого літака

Полегшення і крапка російській дезінформації - так родичі жертв авіакатастрофи МН17 сприйняли оголошення вироку у справі трагедії Боїнга МН17. Вони давно розуміли, що Гіркін і його підлеглі Сергій Дубінський та Леонід Харченко винні у вбивстві їхніх родичів. Однак нарешті почули це в суді.

З багатьма із родичів ТСН познайомилася давно. Що вони говорять тепер про Росію, Путіна і Україну, розповіла кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

Цього дня до Амстердаму приїхали особливо багато родичів загиблих. 8 років тому вони втратили своїх близьких і дуже довго чекали, поки тривало слідство, ішов суд, а Росія брехала про катастрофу. Цей день як перша зупинка довгого і виснажливого марафону.

Ганс де Борст втратив у авіакатастрофі доньку. Тоді їй було 17 років. Тепер він втішений - нарешті слідство і суд поставили крапку російській брехні і дезінформації. Троє із чотирьох підозрюваних винні і засуджені до довічного ув'язнення. Один - виправданий. Літак збила російська ракета комплексу "Бук". Росія винна.

"Я відчуваю, що мою доньку вбили в цій самій війні, яка зараз йде проти України, тому що це була ця сама війна, тільки тоді росіяни були там неофіційно. А тепер маски скинуті. Тож я також втратив свою дитину на цій війні", - говорить Ганс де Борст.

З деякими із родичів жертв ми знайомі давно. Майже 8 років тому родина Фредеріксів розповідала нам про свого сина Брюса і його дівчину Дейзі. Показувала їхню кімнату, де не наважувалися прибрати речі своїх дітей. Батьки самі купили і подарували дітям квитки, щоби вони злітали на відпочинок.

"Наші діти вже не повернуться і мій син не повернеться, це неможливо, але добре, що суддя сьогодні визнав цих людей винними. Я щасливий, бо це дуже важливо", - зазначає Роб Фредерікс, батько жертви авіатрощі.

Під час судового процесу Сілена Фредерікс не витримала і відкрито посварилася із нідерландськими адвокатами росіянина Пулатова, єдиного підозрюваного, який співпрацював із судом - імовірно, щоби російська ФСБ через нього отримала доступ до матеріалів справи.

"Це жахливо. Його сьогодні виправдали, а для мене він винен, для мене він, все одно, убивця" - наголошує Сілена Фредерікс.

А сину Томаса Шансмана, який також був на борту літака, тепер завжди 18. Кілька років тому Томас показував нам пам'ятник загиблим у Хільферсумі - із цього невеликого міста цілих 15 жертв. Тепер їх уособлюють соняшники, як на полі, над яким розлетілися фрагменти Боїнга. Один із цих металевих соняшників тепер його син, Квін Лукас Шансман.

"Напевно завтра я прийду до цього пам'ятника і скажу цій великій квітці, яка є моїм сином і скажу йому - ти знаєш, вчора був хороший день. Може стало трохи легше? Ні, мені ніколи не стане легше. Навіть після сьогоднішнього дня? - Так. Мені важко пояснювати людям, що ця квітка це мій син", - розповідає Томас Шансман, батько жертви авіатрощі.

Елла та Емма з батьком садять квіти біля дерева дідуся - аби почути вирок суду, родина прилетіла з Австралії. Інша австралійка, яка втратила в авіатрощі маму, підіймає на меморіалі жертвам катастрофи прапор на підтримку України.

"Протягом останніх років ми чули так багато брехні і дезінформації від Росії - таке відчуття, що вони щоразу розповідали іншу історію", - ділиться Жейн Малколм, донька загиблого у катастрофі.

Визнані злочинцями і засуджені на довічно Гіркін, Харченко і Дубінський не сядуть швидко за ґрати - родичі це добре усвідомлюють. Адже Росія прикриває своїх терористів. Однак їм важливо було почути судовий вирок - винні і засуджені. Зупинятися вони не будуть. Слідство триває далі.

Нагадаємо, що Окружний суд Гааги 17 листопада заочно визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених – громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас суд виправдав ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова.

Окрім того, суд зобов'язав засуджених виплатити понад 16 млн євро як компенсацію жертвам. Російські засоби масової пропаганди вже повідомили, що Москва відмовляється видавати Нідерландам двох заочно засуджених у справі MH17.

Варто зазначити, що літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік окупованого росіянами Торезу Донецької області під час збройної агресії РФ на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва.

Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ).

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року, найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.

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