МОЗ оновив карантинні зони: п'ять регіонів "червоні", а лише один "жовтий"

Найбільше областей і Київ перебувають на "помаранчевому" рівні.
"Червона зона" карантину від 11 лютого починає діяти ще у трьох областях України: загалом таких регіонів вже п'ятью
Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.
Під найсуворіші карантинні обмеження, окрім Рівнеської області та Прикарпаття, тепер потрапили ще і Закарпаття, Луганська і Хмельничцька області. Там ситуація з коронавірусом стрімко погіршилася протягом останніх трьох тижнів.
Віднині в регіонах під забороною опинилися масові заходи. Магазини, ресторани та ринки працюватимуть за умови, якщо 100% працівників будуть щеплені від коронавірусу. Школи, окрім молодших класів, перейшли на дистанційну форму навчання. Працюватимуть у "червоних" регіонахі дитсадки.
Станом на 11 лютого на "жовтому" рівні лише один регіон, повідомляють у МОЗ. Найменші обмеження діють лише в Полтавській області. Всі інші регіони і Київ - "помаранчеві".
Локдауну по усій країну, кажуть у Мінохорони здоров'я, вводити поки не планують. Втім, Україна нині перебуває на піку захворюваності. До слова, уже другий день поспіль кількість нових випадків COVID-інфікування коливається в межах 41 тис. Майже чотири тисячі українців напередодні госпіталізували. Крім того, 236 інфікованих померли від ускладнень недуги.
Як повідомлялося, до України прибула велика партія ліків від коронавірусу. У МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
Крім того, прибуло майже 44 тисячі флаконів "Ремдесивіру" (100 мг). Ремдесивір” призначають для лікування пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.
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