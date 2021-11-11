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МОЗ знову ініціює розширення переліку професій із обов’язковою COVID-вакцинацією: про кого йдеться тепер

МОЗ знову ініціює розширення переліку професій із обов’язковою COVID-вакцинацією: про кого йдеться тепер

Associated Press

МОЗ направляє відповідний наказ на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами .

Міністерство охорони здоров'я ініціює розширення переліку професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. 

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні МОЗ направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою", - заявив голова МОЗ. 

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За його словами, цього разу йдеться про:

  • працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
  • працівників органів місцевого самоврядування;
  • працівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад. 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. 

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19читайте тут. 

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