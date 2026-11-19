Екстрасенс Роман Завидовським / © ТСН

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Найбільша загроза російських атак може виникнути наприкінці тижня — у п’ятницю та суботу. Екстрасенс попередив про можливі сильні удари по об’єктах інфраструктури, критично важливих об’єктах та нові блекаути. Напруженою, за його прогнозом, буде і неділя.

Такий прогноз дав екстрасенс Роман Завидовський на своєму YouTube-каналі.

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За словами Завидовського, під час розкладу на п’ятницю йому випали карти Злодія та Ворона на циганській колоді, а також П’ятірка хрестова на гральній слов’янській колоді.

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Екстрасенс трактував їх як попередження про серйозні небезпеки, агресію та можливі руйнування. Особливу увагу він звернув на загрозу ударів по енергетичній та іншій критично важливій інфраструктурі.

«П’ятниця — день досить поганий, можуть бути дуже сильні атаки саме по об’єктах інфраструктури, по критично важливих об’єктах, і карти показують розорення», — заявив Роман Завидовський.

Він також припустив, що цього дня можуть посилитися атаки, які спричинять перебої з електропостачанням.

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Не менш напруженою, за прогнозом екстрасенса, може виявитися субота. На цей день йому випала карта Дому, яку він пов’язав із сім’єю та родиною. Водночас на гральній колоді з’явилася Шістка пікова — карта вогневих загроз та ударів.

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Завидовський зазначив, що поєднання цих карт також вказує на небезпечну ситуацію та можливість російських атак.

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На неділю, за словами екстрасенса, випали карта Хуліганів, яка символізує близьку присутність ворогів і провокаторів, та Дама червова — карта сильної жіночої енергетики.

Цей день він також назвав напруженим, хоча окремо не виділив його серед найнебезпечніших.

Підсумовуючи розклад, Завидовський наголосив, що найбільш загрозливими днями тижня можуть стати п’ятниця та субота, коли є ризик інтенсивних атак.

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«Вихідні можуть ставати найтяжчими, тобто починаючи з п’ятниці, оце от п’ятниця, субота, оце от можуть бути дні інтенсивних атак, найбільш інтенсивних атак», — попередив екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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