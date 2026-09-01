«Може бути катастрофа»: скільки ще Росія атакуватиме Україну дронами кожні півгодини

Якими стануть майже безперервні дронові атаки по Києву та області найближчим часом — експерти розповіли / © ТСН

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Безперервні російські атаки по Києву та області із використанням реактивних дронів, які майже зупиняють місто, триватимуть найближчим часом, але інтервал між ними все ж таки має перспективи дещо збільшитись — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли декілька військових експертів, коментуючи сценарії найближчих тижнів.

Наприклад, за словами військового експерта Олега Жданова, нова тактика Росії матиме такі інтервали, які будуть поступово збільшуватись, але самі атаки будуть з ознаками безперервності.

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«Перші дві доби були фактично масовані удари. Були групи, які нараховували по 14 дронів кожна. Але з третьої доби таких атак кількість дронів суттєво зменшилась. І проміжки між пусками збільшились. Я так розумію, що росіяни використали складський запас. Станом на сьогодні росіяни виробляють близько 50 реактивних дронів щодоби. Можливо, трохи більше. Тобто зараз 50 дронів щодоби — це межа», — висловлює свою думку Олег Жданов.

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Та наводить приклад того, що нещодавно радник президента України Сергій Флеш оприлюднив інформацію про те, що «Шахед», який атакував Україну днями, був виготовлений 15 серпня цього року.

«Це свідчить про те, що зараз росіяни атакують з коліс», — каже Жданов.

При цьому він додає, що попередньо і як військовий експерт, і як мешканець Київщини, фіксує поступове збільшення інтервалів між атаками. Але не виключає, що як тільки росіяни знов накопичать реактивних дронів, то атаки можуть тривати кожні півгодини.

«Я так розумію, що в боротьбі з реактивними «Шахедами» ми викорстовуємо все, що можемо», — резюмує він та додає, що Київ та столичний реігон були, є та будуть пріоритетною ціллю для ворога.

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Як з’ясувалось, цими днями багато користувачів соцмереж дорікнули посадовцям, що поки що немає жодної комунікації щодо того, як будуть працювати транспорт, бізнес та інші сфери під час таких, майже безперервних повітряних тривог.

«Скоріш за все, влада була просто не готова. Нам обіцяли дронову революцію, а в результаті ми прогавили те, що Китай ще рік тому почав випускати реактивні двигуни. Поява реактивних дронів у росіян було тоді питанням часу. Наша влада виявилась неготовою, а сьогодні не знає, що сказати. Фактично прогавили і втратили ініціативу у дроновій битві за повітря. Я побоююсь, що все це може затягнутись на місяць або на більший строк. Перехоплювач повинен бути надзвуковим. Гвинтовий дрон ніколи не дожене реактивний. Питання серійного виробництва ефективного перехоплювача не вирішиться за тиждень-два. Тобто, можливо, місяць нам доведеться відбиватися чим прийдеться», — каже Олег Жданов.

Війна в Україні та дронові атаки: що під загрозою

Своєю чергою, інший військовий експерт, Іван Ступак, нинішню ситуацію та перспективи прокоментував так: «На початку 2026 Україна не приділяла великої уваги появі російських реактивних дронів. Дехто припускав, що через високу ціну у Росії не вийде виробляти багато таких БПЛА. А в липні їх з’явилось від 800 до 1500, у серпні — ще більше (за останні 4 доби ворог випустив по Україні 1500 дронів — Ред.). Тобто Росія масштабує це виробництво. Водночас міністр оборони України сказав, що напрацьовані 4 варіанти протидії і тепер необхідне масштабування. За моїми оцінками, перші вагомі результати ми зможемо побачити ближче до листопада, не раніше. Чекати, поки у росіян з’явиться 5 тис. таких дронів не можна — тоді буде катастрофа, якщо їх не знищувати. Росія винесе всі склади — продуктові, медичні, заправки».

Своєю чергою, авіаційний експерт Костянтин Криволап, який неодноразово коментував тему БПЛА, в коментарі для ТСН.ua розповів наступне: «Наш ГУР повідомляв, що росіяни довели виробництво своїх дронів до 3 тисяч одиниць на місяць. Це — 100 одиниць щодня».

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До цього він додає, що, можливо, через нещодавні певні кадрові зміни в структурі Повітряних Сил не реалізуються в повній мірі ті напрацювання, які були по відношенню до збиття «Шахедів».

«Росіяни збільшили асортимент для ураження — є «Бандеролі» та інше. Разом з тим виробляють ракети. Чи будемо ми ефективно збивати реактивні «Шахеди»? З часом таке буде», — каже Криволап та уточнює, що набагато ефективніше знищувати ангари з цими БПЛА та пускові установки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось усе про масові атаки на склади від Києва до Одеси. Масовані удари РФ по українській економіці тривають уже п’яту добу поспіль.

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