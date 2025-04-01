Може зупинити Росію за 24 години: Жданов здивував, як можна закінчити війну в Україні

Олег Жданов / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий посилити тиск на Москву, якщо Росія та Україна не домовляться про припинення вогню. Він заявив, що був «дуже злий» і «оскаженілий» тим, що Володимир Путін засумнівався в легітимності президента Володимира Зеленського, а також закликав встановити тимчасову владу в країні.

Чи може Трамп змусити Путіна закінчити війну в Україні, навіщо Путін тягне час і навіщо лише посилив обстріли, зокрема житлових кварталів в Україні, після входження в «мирний процес» — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія посилює обстріли

У березні 2025 року російська армія встановила рекорд. Ворог випустив 4192 безпілотників по українських містах. Атаки не припинялися ні на день. Таким чином Путін тисне на нас, каже Олег Жданов. Він знайшов слабке місце в нашій протиповітряній обороні.

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«Точніше він винайшов спосіб, як її можна пробити. Масуванням ударів по окремих по окремих містах, що вони і роблять зараз. Плюс методика застосування самих „Шахедів“ — вони піднімаються на найбільшу висоту, на максимальну, і до них дістає набагато менше засобів ППО, які розташовані у нас на об’єктах, на нашій території. І таким чином, атакуючи майже перпендикулярно, під гострим кутом, вони набирають максимальну швидкість. І припустимо, з висоти 5 км, коли пікірує „Шахед“ майже вертикально, його навіть Patriot не встигає перехопити», — пояснює ТСН.ua експерт.

Водночас атаки по житлових кварталах, цивільних людях і інфраструктурі — це примус, каже Олег Жданов. Політичне завдання полягає в тому, щоб змусити Україну піти на виконання тих вимог, які сьогодні висуває Росія навіть тимчасового перемир’я. А взагалі-то Путін наполягає на стійкому мирі.

Чи може Трамп зупинити Путіна

Що стосується Трампа, на думку Олега Жданова, він не може змусити Путіна закінчити війну в Україні. Президент США сам визнає це в своїх інтерв’ю.

«Він каже, що „Я можу, але я не хочу“. Ні Росії наказувати, ні Путіну. І те, що він погрожує санкціями… Ні. Я думаю, що у Путіна щось таке є на Трампа, що він його боїться як вогню. Він навіть обмовився, як то кажуть, по Фрейду. Настільки він злий на нашого президента, що він його фактично переплутав з Україною, коли сказав, що Зеленський ніколи не буде членом НАТО. Так в НАТО вступає не Зеленський, в НАТО вступає Україна. Прагне вступити. І він погрожує Зеленському, що будуть великі-великі проблеми. Знову ж таки, Україна підписує цей договір. Так, в особі, можливо, президента, а можливо він і не буде його підписувати як посадова особа. Для підписання економічних договорів є прем’єр-міністр. Але він наполягає, що Зеленський буде мати великі-великі проблеми. Тричі повторив», — каже Олег Жданов.

За його словами, у цій ситуації Трамп тисне на слабку сторону — Україну.

«Ми виглядаємо так. У нас дійсно в цій ситуації, і ще і в відмові допомоги з боку США позиція слабкіша, ніж у Росії. Він на нас тисне. Ну і Путін його змушує тиснути на нас», — вважає експерт.

Водночас у Путіна теж є проблеми. З одного боку — «хитається» економіка, може «обвалитися» в будь-який момент і початися криза.

«А з іншого боку, Генеральний штаб доповідає йому і бачите, що Путін каже: „Все за планом, ми наступаємо“. Його не хвилює, що вони там наступають по одному-два кілометра квадратних на добу. Його це влаштовує. Він готовий воювати стільки, скільки потрібно», — вважає Олег Жданов.

Як США можуть закінчити війну в Україні

Теоретично Дональд Трамп може зупинити Росію за 24 години, як він наобіцяв у передвиборчій кампанії, каже військовий експерт. Він пояснює:

достатньо ввести мита або ембарго на російську нафту.

«Достатньо відключити Росію повністю, всі сім банків, які сьогодні працюють в SWIFT і проводять транзакції валюти за енергоносії. Трамп це може одним розпорядженням припинити. І все. День не буде надходити валюта в російську казну — Росія зовсім по-іншому буде себе вести. В нього є найдієвіші і найефективніші важелі впливу на Росію. Але, повторюся, як сказав Трамп: „Я можу, але не хочу“, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

З іншого боку, Трамп може надати Україні необхідну кількість озброєння. Однак це буде не так швидко.

«Його треба спочатку виділити, потім перевезти, потім воно опиниться на фронті через декілька місяців. А відключення SWIFT — це можна зробити по клацанню пальців. Росія отримує до 800 млн доларів щодобово за енергоносії. Вони за тиждень „схлопнуться“ без надходження валюти.

Війна за один день не закінчиться. Зупинка бойових дій може зайняти певний період часу. Тут справа в тому, що фронт може посипатись. Там теж не самі бойові настрої, в російській армії. Відключення від SWIFT спричинить кризу і паніку в вищому ешелоні влади Росії. Армія — дзеркало держави. Якщо буде паніка на в самій Росії, то повірте, і на фронті теж буде паніка», — каже Олег Жданов.

Чи вигідна США війна в Україні

Олег Жданов припускає, що Путін може шантажувати Трампа. Диктатор, можливо, має щось компрометуюче, що може «поховати» президента США як політика, каже експерт.

«Скоріше за все, у Путіна щось на Трампа є. Причому дуже-дуже серйозне, яке, припустимо, може поховати його як політика. Теоретично, якісь компрометуючі його матеріали, ще за радянських часів, коли КДБ існувала. Цілком імовірно. Тому що не можна пояснити таку любов. Деякі видання в Сполучених Штатах писали, що Трамп обожнює Путіна і він для нього як приклад. Він хоче бути як Путін і мати таку ж повноту влади. І він її зараз збирає до себе, до рук цю владу і намагається встановити там нові правила. Не тільки в Сполучених Штатах. Ми ж бачимо, він воює зі світом», — каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, США вигідно, що в Україні досі триває війна.

«В травні, рік тому майже, ці 62 млрд, які виділяли нам на військову допомогу. Там же 31 млрд пішов на на довгострокові контракти, на 2026-й, до кінця 2027-го року будуть ці контракти виконуватися воєнно-промисловим комплексом з виробництва і постачання нам озброєння. І 31 млрд, а це інвестиція в економіку США. Це податки, це робочі місця. Так що США вигідно. Але Трамп зараз зменшив, він не став виділяти в 2025-му році нічого додатково. Ці контракти, слава Богу, він не зачепив, а нового — жодного центру в бюджеті немає на наступний рік», — розповів Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Росія змінює стратегію. Вперше від початку року ворог не застосовував «Шахеди» проти України.