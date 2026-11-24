Українка Віталіна Корнієнко записала відео про свої наміри щодо України / © ТСН

Реклама

Днями у соцмережах набуло розголосу відео, на якому українка, яка самотужки виховує двох дітей-підлітків, розповіла про те, як виїхала під час війни з України до Європи та чому не хоче повертатися.

До інтернет-аудиторії вона звернулася з таким повідомленням: «Скажіть чесно, чи хочете Ви повертатися до України? Я прожила 3,5 роки у Німеччині, 8 місяців у Словенії, і зараз вже 3,5 місяці — у Франції. І чесно, моя думка, я подивилася, як люди живуть, і як піклується про них країна, я не хочу повертатися до України. Я залишилася одна з двома дітьми. Коли були побої зі сторони мого колишнього чоловіка, 9 років тому, я викликала поліцію, і вони сказали, що це сімейні розборки. Тут, у Європі, такого не буде. По-друге: у Європі мама реально захищена, і країна про неї піклується. І фінансово теж. Вона може стати на ноги! Плюс в Україні дуже велика корупція. Як би ти не „бодався“, якщо у тебе немає зв’язків і немає грошей…От і я не хочу. Можете мене засуджувати, мені все одно. Для мене найголовніше, щоб я і мої діти були в безпеці та могли створювати своє життя, і жити, а не виживати», — висловила свою думку Віталіна Корнієнко.

Реклама

На цей допис відреагували майже 12 тисяч користувачів соцмереж, більше 4 тисяч людей прокоментували його та залишили вкрай різні за змістом коментарі. Частина українців відверто засудили таку позицію, частина людей погодилися із тим, що заради безпеки дітей такий крок є виправданим, ще частина користувачів поставили питання про те, а яка мета цього відео.

Реклама

Українка звернулася до користувачів соцмереж з питанням про те, чи планують українці повертатися. Скріншот зі сторінки у соцмережі

ТСН.ua розшукав цю жінку та поспілкувався із нею. Героїню відео, яке збурило Мережу, звати Віталіна, їй 35 років і вона разом з двома дітьми (їм 12 та 10 років) мешкає зараз у Франції.

Під час повномасштабного вторгнення Віталіна виїхала до Польщі, потім до Німеччини, згодом до Словенії, а зараз перебуває у Франції. Фото надано В. Корнієнко.

«Буду відвертою. За кордоном я мешкала певний час ще до повномасштабного вторгнення, тому мені є з чим порівнювати. Ми тікали від війни», — каже Віталіна.

Вона розповіла передісторію того, як та чому вона ухвалила рішення виїхати за кордон: «Декілька років тому мій колишній чоловік піднімав на мене руку, я викликала поліцію, яка мені тоді відповіла, що це сімейні розборки і поїхала. Через такі стосунки діти отримали психологічну травму, я водила їх до психолога. Через стрес донька захворіла на цукровий діабет. Чоловік мене залякував. Я вирішити нічого не змогла тоді, а в нього були зв’язки. Іншими словами — корупція. Я була настільки залякана чоловіком, що навіть не ставила питання про аліменти. Залишилась одна з дітками на орендованій квартирі у Києві, де не мала ніякого захисту. Все було на мені — рахунки, школа та все інше. У мене не було права захворіти. Коли ми розлучилися, доньці був рік та 2 місяці. У Європі інша ситуація: якщо чоловік вдарить дружину, то його тут можуть навіть позбавити батьківських прав. Наведу такий приклад: у Німеччині мешкає українка, чоловік якої, теж українець, побив її та дітей. Йому заборонено навіть наближатися до них, якщо порушить це, то його оштрафують на 300 тис. євро. Його позбавили батьківських прав».

За її словами, закордонна державна система вираховує, щоб мама мала кошти на утримання дітей.

Реклама

«Наприклад, у Франції держава може оплачувати няню для дитини, якщо жінка працює», — уточнює вона.

Війна в Україні спонукала виїхати за кордон

«З України я з дітьми виїхала у березні 2022 року. Виїжджати не хотіла. До повномасштабного вторгнення я була в рамках робочих поїздок понад у 30 країнах. Я люблю Україну, наших людей та наші звичаї. У мене була гарна робота, була перспектива гарної посади — директора з розвитку компанії, яка займалася автомобільним бізнесом. У мене був власний водій, я заробляла гроші. На початку повномасштабної війни ми сиділи у підвалі, рятуючись від обстрілів. Діти почали хворіти. Скажу чесно, мені в певній мірі допомогли фінансово батьки мого колишнього чоловіка. Я схопила документи, деякі речі для дітей, сіли на таксі, потім на потяг і поїхали до Польщі, потім — до Німеччини, до знайомого тих поляків, у яких ми були. Але з Німеччини ми вже тікали, оскільки з тим дідусем, який намагався залицятись до мене, було нестерпно жити. Ми поїхали до Словенії, друзі допомогли орендувати маленький будиночок, потім — квартиру. До речі, згодом дізналася, що мою орендовану квартиру у Києві пограбували…», — розповідає про свій шлях на початку повномасштабної війни Віталіна.

Віталіна Корнієнко каже, що рятуючи дітей від війни у 2022 році, встигла схопити лише документи та декілька дитячих речей. Фото надано В. Корнієнко.

За її словами, у цій країні вона прожила із дітьми 8 місяців, але кращі умови для неї, як матері-одиначці, було знайдено у Франції.

«Одна з моїх подруг розповіла мені, що у неї у Франції є якісь зв’язки. З її допомогою я знайшла французьку сім’ю, в будинку якої я зараз мешкаю з дітьми. Разом з цією родиною, яка складається з чоловіка, дружини та їхніх п’ятьох дітей. У них великий будинок, нам всім не сумно. У них я живу після того, як мене відрекомендували цій родині. Зараз ці люди, крім всього іншого, допомагають мені оформляти необхідні документи. Я особисто та мої діти хочуть залишитися у Франції. Я вчу французьку. Тут сприятливий менталітет, тут є шанс реалізувати власний проєкт. Наприклад, у місцевій мерії мені повідомили, що країна може проспонсорувати мій проєкт. Він пов’язаний із запобіганням дитячим самогубствам, із допомогою дітям», — розповідає Віталіна.

Реклама

Порівнюючи все це з українськими реаліями та коментуючи небажання повертатись, Віталіна зауважує: «Я вважаю, що в Україні немає захисту для мене і дітей від колишнього чоловіка. Я вважаю, що в Україні не дуже цінуються розумні люди, я вважаю, що я не дурна людина. Далі — безпекова ситуація в Україні. Далі — якою буде моя пенсія в Україні? 52 євро? Тут, у Франції, люди похилого віку дійсно кайфують, відвідують ресторани, можуть дозволити собі це з пенсії. В Україні я такого не бачила».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що українка після 4 років у Польщі повернулася до Києва та шокувала зізнанням. Жінка відверто розповіла, чому вирішила повернутись до Києва.

Новини партнерів

Новини партнерів