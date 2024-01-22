“Може бути дорога в один кінець”: військовий розповів, як відбирають людей для штурмів

За його словами, все менше і менше людей йдуть до війська добровільно.

Мотивація українців йти до війська на початку повномасштабної війни та сьогодні дуже різна. Крім того, у новобранців наразі переважає страх. Якщо раніше для штурмів за один раз відбирали 40-45 людей, то зараз — всього шість-вісім.

Про це розповів Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

За словами військового, люди все менше і менше йдуть до лав Збройних сил України на патріотичному дусі.

“Їх заганяють військкомати. От тому вони йдуть воювати. А так би, можливо, вони не пішли”, — каже Ігор Тимощук.

Він розповів, що коли в частину приходить поповнення, їхній підрозділ один із перших їде відбирати людей для штурмів.

“Ми їм розповідаємо завжди правду. Наші завдання — це штурми, відбиття втрачених, нових позицій. Коли при слові “штурм” у людини в очах є запал, вона буде це робити. Не кожен може виконувати такі завдання, які нам ставляться. Хтось, можливо, по здоров'ю, хтось по моральному, психологічному не може це робити. Просто страх є”, — каже військовий.

Ігор Тимощук і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

За його словами, на початку 2023 року за один раз він міг відібрати 40-45 людей.

“Зараз — шість-вісім. Дійсно, страх своє бере. Можливо, через те що люди приходять менш досвідчені. Ті, хто мали якийсь досвід, прийшли самі в військкомати і вже воюють”, — розповів Ігор Тимощук.

Військовий каже, що був і в группах утримання, і в штурмових.

“Зазвичай більше людей трьохсотить, тобто калічить, коли ти просто стоїш на позиціях, коли ти їх втримуєш. Штурми не такі страшні. Не таке слово “штурм” є відлякуючим”, — каже Ігор Тимощук.

Втім, військовий розповідає, що кожного разу розуміє: штурм — це може бути дорога в один кінець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео На його рахунку 16 штурмів — не так страшно, але може бути дорога в один кінець! Правда про Авдіївку

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