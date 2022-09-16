Може бути гірше за Бучанську трагедію: під Ізюмом знайшли п'ять кладовищ закатованих людей, серед яких - діти 

В Ізюмському районі стало відомо про п’ять кладовищ, де поховані загиблі цивільні та військові внаслідок російської агресії.

За даними української влади, кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію.

Про це ТСН.ua повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

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"Ми маємо 5 кладовищ, де є поховання. Серед загиблих є діти. Наприклад про одних з 64 похованих відомо, що ці люди перебували в підвалі житлового будинку, в який було влучання", - повідомив нам Олег Котенко.

За його словами, на тому цвинтарі, де було знайдено поховання цивільних і військових, сьогодні, 16 вересня, близько 9-ї ранку вже почалась ексгумація. На питання про те, скільки буде тривати ексгумація, Котенко відповів, що це буде залежати від того, скільки часу знадобиться слідчим поліції.

"Приїхало дуже багато слідчих", - резюмував Котенко.

Нагадаємо, в Ізюмі у лісі біля міста виявили масове поховання понад 400 загиблих під час окупації. Загальна кількість жертв, за попередніми оцінками, може наближатися до тисячі людей - вдвічі більше, ніж у сумнозвісній Бучі.

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