"Може бути і 500, і тисяча": Олег Жданов назвав сценарії обстрілів на четвертому році війни

Вихідними Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів — 267 одиниць. За даними Повітряних сил ЗСУ, трохи понад сотню з-поміж цих дронів виявились імітаторами. Під час ворожих атак завданням цих "обманок" є виснаження української ППО.

Якої межі здатна досягнути російська армія під час своїх дронових атак, чи може збільшити кількість БпЛА до 500 або 1000 та чим це загрожує Україні — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Олег Жданов.

"В цьому і наша проблема — немає технічної можливості розрізнити справжній "Шахед" від імітатора. Дуже дивуюсь тим експертам, які казали, що Росія не спроможна атакувати більше ніж 200 БпЛА щодоби. Іноді в ЗМІ публікуються фото збитих дронів, на яких є п’ятизначні цифри. Це говорить про те, що ворог клепає дрони десятками тисяч", — каже Олег Жданов.

Як відомо, протягом останнього тижня окупанти тримали темп у 140-160 дронів щодобово.

"Тому межа кількості всіх дронів (разом з імітаторами — Ред.) в цьому випадку дуже висока. Може бути і 500, і 1000. Дрон запускається з металевої рами, яких вони можуть виробити дуже багато. Для нас ще проблема в тому, що ці імітатори вони клепають "на коліні". Були повідомлення, що росіяни перевели хлібозавод на виробництво дронів, покинутий іноземними компаніями торговий центр став заводом з виробництва дронів. Це правда", — каже військовий експерт.

За словами Жданова, найближчим часом частка справжніх "Шахедів" буде становити близько 50% від загальної кількості.

"Може бути і так, що частка бойових БпЛА буде становити лише третину від загальної кількості. Але ми витрачаємо ресурс і на імітатори – таку мету ставить перед собою ворог. Виснажити нашу ППО, перевантажити", — уточнює аналітик.

За оцінками багатьох експертів, спроможність Росії виробляти саме бойові БпЛА становить близько сотні щодоби.

"Я думаю, що такий показник і залишиться найближчим часом. Річ в тому, що економіка Росії все ж таки зменшує свої темпи", — припускає Жданов.

Вперше за останній час піднімався МіГ

Олег Жданов звертає увагу на те, що сьогодні, 24 лютого, російська армія вперше за останній час підняла в повітря МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".

"Це несподіванка. МіГі використали ресурс своїх двигунів. Але методика не змінюється. Окупанти будуть планувати обстріли по енергетичних об’єктах, але 1-2 ракети можуть поцілити на житлові квартали. Тому що відсутність великої кількості жертв та відсутність великого руйнування зменшує психологічний ефект. А вони прагнуть його досягнути максимально", — зазначає експерт.

За оцінками аналітика, Україна пройшла зиму відносно нормально, але завдяки виснаженню ЗС РФ.

"Це головна причина. Якщо Росія завдає ракетного удару, то у нас є проблеми з енергетикою. Ми навчились її швидко відновляти, розподілили наші потужності — це наш плюс, але можливості російської армії теж зменшуються", — резюмує Жданов.

Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ розкрили секрет російських дронів на оптоволокні.

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