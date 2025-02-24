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"Може бути і 500, і тисяча": Олег Жданов назвав сценарії обстрілів на четвертому році війни

"Може бути і 500, і тисяча": Олег Жданов назвав сценарії обстрілів на четвертому році війни

Військовий експерт Олег Жданов не виключає того, що російська армія буде нарощувати кількість ударів дронами. Колаж ТСН.ua

За підрахунками аналітиків, ворог виробляє десятки тисяч БпЛА.

Вихідними Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів — 267 одиниць. За даними Повітряних сил ЗСУ, трохи понад сотню з-поміж цих дронів виявились імітаторами. Під час ворожих атак завданням цих "обманок" є виснаження української ППО.

Якої межі здатна досягнути російська армія під час своїх дронових атак, чи може збільшити кількість БпЛА до 500 або 1000 та чим це загрожує Україні — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Олег Жданов.

"В цьому і наша проблема — немає технічної можливості розрізнити справжній "Шахед" від імітатора. Дуже дивуюсь тим експертам, які казали, що Росія не спроможна атакувати більше ніж 200 БпЛА щодоби. Іноді в ЗМІ публікуються фото збитих дронів, на яких є п’ятизначні цифри. Це говорить про те, що ворог клепає дрони десятками тисяч", — каже Олег Жданов.

Як відомо, протягом останнього тижня окупанти тримали темп у 140-160 дронів щодобово.

"Тому межа кількості всіх дронів (разом з імітаторами — Ред.) в цьому випадку дуже висока. Може бути і 500, і 1000. Дрон запускається з металевої рами, яких вони можуть виробити дуже багато. Для нас ще проблема в тому, що ці імітатори вони клепають "на коліні". Були повідомлення, що росіяни перевели хлібозавод на виробництво дронів, покинутий іноземними компаніями торговий центр став заводом з виробництва дронів. Це правда", — каже військовий експерт.

За словами Жданова, найближчим часом частка справжніх "Шахедів" буде становити близько 50% від загальної кількості.

"Може бути і так, що частка бойових БпЛА буде становити лише третину від загальної кількості. Але ми витрачаємо ресурс і на імітатори – таку мету ставить перед собою ворог. Виснажити нашу ППО, перевантажити", — уточнює аналітик.

За оцінками багатьох експертів, спроможність Росії виробляти саме бойові БпЛА становить близько сотні щодоби.

"Я думаю, що такий показник і залишиться найближчим часом. Річ в тому, що економіка Росії все ж таки зменшує свої темпи", — припускає Жданов.

Вперше за останній час піднімався МіГ

Олег Жданов звертає увагу на те, що сьогодні, 24 лютого, російська армія вперше за останній час підняла в повітря МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал".

"Це несподіванка. МіГі використали ресурс своїх двигунів. Але методика не змінюється. Окупанти будуть планувати обстріли по енергетичних об’єктах, але 1-2 ракети можуть поцілити на житлові квартали. Тому що відсутність великої кількості жертв та відсутність великого руйнування зменшує психологічний ефект. А вони прагнуть його досягнути максимально", — зазначає експерт.

За оцінками аналітика, Україна пройшла зиму відносно нормально, але завдяки виснаженню ЗС РФ.

"Це головна причина. Якщо Росія завдає ракетного удару, то у нас є проблеми з енергетикою. Ми навчились її швидко відновляти, розподілили наші потужності — це наш плюс, але можливості російської армії теж зменшуються", — резюмує Жданов.

Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ розкрили секрет російських дронів на оптоволокні

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