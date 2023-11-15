"Може бути і більше 100 ракет": чого саме чекає Путін, щоб завдати масованого удару по Україні

Експерт не виключив, що росіяни можуть атакувати Україну після того, як температура знизиться до нуля.

Росіяни чекають холодів, щоб здійснити новий масований обстріл України.

Рік тому, 15 листопада 2022 року окупанти здійснили одну з наймасовіших атак від початку повномасштабного вторгнення — по Україні вони тоді вдарили 96 ракетами. Вони гатили по Києву, Кривому Рогу, Харкову, Хмельниччині, Полтавщині, Волині, Сумщині, Львівщині, Тернопільщині.

Не виключено, що після того, як цього року температура повітря знизиться до 0 градусів та менше, ворог почне активно використовувати накопичений боєкомплект.

Про це в коментарі для ТСН.ua свою думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, відсутність масованих обстрілів може бути тимчасовим явищем.

"Не йдеться про те, що у росіян закінчились ракети. Навпаки, йдеться про накопичення ними ракет та оптимізацію самих ударів. Російське командування минулого року залишилось незадоволеним. Зараз, щоб максимізувати свої спроможності, вони, по-перше, будуть чекати низьких температур, коли тривалий період буде нижче нуля. Поки вони будуть чекати — вони будуть накопичувати крилаті ракети. Час від часу вони будуть використовувати балістичні та аеробалістичні. Але щодо крилатих ракет та "Калібрів", то вони будуть створювати запаси, щоб більш інтенсивно наносити удари по Україні з настанням морозів", — каже Коваленко.

За оцінками Коваленка, зараз росіяни менше використовують і дронів-камікадзе:

"Це може говорити про те, що вони повільно накопичують і Shahed, щоб максимально використати їх в зимовий період, в період морозів. Але останній може тривати недовго, не факт, що ця зима буде холодною. Тому в саме морозний період вони можуть намагатись "втиснитусь" з комбінованими ударами".

За словами Коваленка, росіяни можуть готувати змішаний удар ракетами.

"Можуть робити комбінації з ракетами та Shahed. В минулому році Shahed вони не так часто використовували, а в цьому — частіше", — каже Коваленко.

До цього експерт додає, що як і минулого року, росіяни здатні нанести удар, використовуючи сто або більше повітряних цілей.

"Це може бути більше 100 ракет, але, з іншого боку, росіяни не можуть одночасно задіяти всі носії, тому що не всі вони боєздатні. Тому я не думаю, що буде удар з використанням більше сотні ракет. На папері така можливість є, в реальності — ні", — резюмував аналітик.

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