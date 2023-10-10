"Може бути ще потужніше": сейсмолог розповів деталі землетрусу на Закарпатті

У Словаччині стався землетрус магнітудою 5,4 бали, який добре відчули мешканці Закарпатської області. В квартирах гойдалися люстри на стелях, а дехто пише про тріщини, які з’явилися на стінах після підземних струшувань.

Вогнище землетрусу розташоване поруч із словацьким селищем Гуменне, неподалік українського кордону.

Наскільки загрозливим був цей землетрус і чи може він повторитися знову, з’ясовував сайт ТСН.ua.

Як пояснюють фахівці, район, де стався землетрус у Словаччині сейсмічно активний, там увесь час відбуваються слабкі землетруси. Але в минулому столітті у цій місцевості були і потужні сейсмічні струшування, зокрема, в районі селища Гуменне у Словаччині, стався землетрус інтенсивністю у 7 балів.

"Зараз там стався землетрус магннітудою у 5,5, на глибині 18 кілометрів, а відчувався він на значній відстані, навіть у Львові його відчули. А у Закарпатській області, зокрема в Ужгороді, у будинках мешканців коливалися люстри на стелях. Але варто зазначити, що такі землетруси небезпечні лише поруч з їх епіцентром, тобто у Словаччині. Хоча були землетруси і на території Закарпатської області. Варто розуміти, що це зона, яка пережила дуже багато землетрусів, можна сказати, що їх нараховується сотні", - пояснює сайту ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

Вчений додає, що землетрус, який стався вчора ввечері не становить небезпеки для населених пунктів та міст Львівської та Закарпатської областей.

"Загрози від них немає, але можливі в цьому районі і сильніші землетруси. Їх повторення цілком можливе, бо вони уже були на цій території, інтенсивність сейсмічних струшувань досягала 7 балів. Тому ймовірність повторення можлива", - пояснює Олександр Кендзера.



Сейсмолог радить зберігати спокій та перебувати під час землетрусу у безпечному місці – подалі від будинків та небезпечних предметів.

Нагадаємо, 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

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