"Може дійти до Європи і навіть до США": Плачков пояснив, куди піде радіація, якщо на ЗАЕС станеться аварія

Іван Плачков наголосив, що все залежить від кількості радіаційної пари.

Запорізька атомна станція – найбільша у Європі, працює шість енергоблоків потужністю 1000 мегават. Умовно кажучи, вона "може забезпечити енергією п'ять Києвів".

На Запорізькій АЕС нині порушено сім компонентів безпеки. Хоча системи захисту працюють, вони цілі.

Про це заявив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв'ю для YouTube-каналу ТСН, коментуючи, куди може піти радіація, якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія.

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"Варіантів може бути безліч. Можна зберегти фізичну цілісність корпусу реактора, але допоміжне обладнання, основне обладнання, парогенератори, насосне обладнання – дуже багато місць, де може статися великий викид радіації", - зазначив він.

Плачков наголосив, що все залежить від кількості радіаційної пари.

"Вона може піднятись у висоту, а потім рознестись і дійти і до Європи, і навіть до Сполучених Штатів", - каже фахівець.

За словами Плачкова, все залежить від обсягу радіоактивної пари, від рози вітрів тощо.

Ексміністр зазначив, що найбільше, звісно, постраждає Україна і ті країни, що поруч з нами.

"Те, що ближче до атомної станції – 30-кілометрова зона постраждає дуже сильно, а потім буде зменшуватись рівень випромінювання. І все залежатиме від того, що там відбудеться", - підсумував він.

Нагадаємо, Іван Плачков заявив, що висновки МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС можуть стати приводом для вступу НАТО у війну.

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