“Може накрити всю Україну”: що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету, якою Росія вдарила по Дніпру

Що це за зброя і в чому її небезпека.

Російська армія завдала удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Повітряні сили не повідомили деталей про тип зброї. Втім відомо, що ворог застосував нову ракету. Що це за зброя — є кілька версій.

Одразу після удару експерти повідомляли, що йдеться про ракету РС-26 “Рубіж”. Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія використала нову ракету, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною зброєю.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що його армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету “Орешнік”. Однак у Головному управлінні розвідки України заявили, що ракетний удар, ймовірно, було завдано зі складу ракетного комплексу “Кедр”.

Що це за зброя і в чому її небезпека, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ракета Рубіж: що це таке і в чому небезпека

РС-26 “Рубіж” — це міжконтинентальна балістична російська експериментальна ракета.

“Це експериментальна ракета, яка розробляється і не проходила державні іспити. Росія намагається модернізувати комплекс “Ярс”. “РС-24” у них була ракета. Вони трошки зменшили дальність, зменшили вагу пускової установки і розробляли цю ракету. Але в 2017 році програма була згорнута — перевага була надана комплексу “Авангард”. Вони намагалися в 2019 році її відновити, але мабуть гроші пішли на підготовку до вторгнення”, — розповів у коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, у російської армії є кілька експериментальних ракет, які виготовлялися для навчань.

“Рубіж” — це ракета середньої дальності, від 2000 до 6000 кілометрів. Пускова установка у неї мобільна.

“До речі, коли вони почали розробляти цей комплекс, Сполучені Штати саме за цю ракету обвинувачували Російську Федерацію, бо вони порушують договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Він якраз покриває середню дальність. Він був до 5 500, у “Рубежа” — до 6000”, — розповів Олег Жданов.

Ворог випустив ракету з Капустиного Яру в Астраханській області. Там розташований ядерний і базовий ракетний полігон ще з радянських часів.

“Вона в фугасному спорядженні. Там 1,2 тонни вибухівки. Для порівняння — це три ракети “Іскандер”. У неї точність як у балістичної ракети — 150 метрів відхилення від розрахункової точки. Вона не влучає точно в об'єкт, вона просто може бахнути як фугасна бомба великої потужності по об'єкту”, — каже Олег Жданов.

Втім, за його словами, головна проблема не в самій ракеті та її вибуху.

“Проблема в тому, що Путін хоче продемонструвати всьому світу, що він готовий застосовувати ракетні війська стратегічного призначення”, — вважає військовий експерт.

Для таких ракет, за його словами, фугасна головна частина випускається в штучних екземплярах тільки для здійснення навчально-бойових пусків і тренування розрахунків. А основна головна частина — це ядерний заряд.

“Це більше для залякувати західних політиків, щоб вони пішли на умови Путіна. Ця ракета може гарантовано накрити всю територію України, будь-яку точку. У нас країна максимум 1300 км завширшки, плюс Астрахань — приблизно стільки ж від нашого кордону. Мінімальна дальність дозволяє бити майже по всій території”, — каже Олег Жданов.

За його словами, “Рубіж” втричі потужніший балістичної ракети “Іскандер-М”, а отже і може завдати втричі більше руйнування.

“Якщо подивитися влучання “Іскандерів”, з останніх – це Суми, в Одесі балістична ракета вибухнула. І тепер поможте руйнування на три. В три рази потужніше. Руйнувань вона завдасть значних”, — розповів військовий експерт.

У цієї ракети може бути головна частина, що розділяється — в якої є декілька зарядів.

“Наша протиракетна оборона безсила проти цієї ракети. У розробці ставилося завдання, що ракета повинна долати протиракетні системи.

Зазвичай в голові однієї ракети може бути від 6 до 14 елементів”, — розповів Олег Жданов.

Ракета “Орешнік”: що відомо

Військовий експерт, оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, що для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування “новітньої” ракетної системи “Орешнік”, про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

За словами експерта, у другій половині дня 21 листопада на російських майданчиках почали поширювати повідомлення, яким виправдовували удар по Дніпру тим, що там застосовувалася не МБР, а балістична ракета середньої дальності — БРСД.

“Тобто російське інфосередовище отримувало вказівку применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру. А тепер на арену виходить головний шизофренік усієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий “Орешнік”. Ні-ні-ні, це була ніяка не МБР — це був звичайний конвенційний “Орешнік”, — зауважив Коваленко.

На думку експерта, господар Кремля після скоєного зрозумів, що зробив і які можуть бути наслідки після того, як експертиза точно встановить, яка ракета була застосована по Дніпру, і тоді “у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки і з неї одразу випав “Орешник”.

Ракетний комплекс “Кедр”: що відомо про зброю

Головне управління розвідки повідомило, що удар по Дніпру окупанти завдали, ймовірно, зі складу ракетного комплексу “Кедр”. Ракета від моменту запуску в Астраханській області долетіла до місця ураження за 15 хвилин. На ній було встановлено шість бойових частин. Кожна з них оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 Махів.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що “Кедр” — це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї.

“Ще раз кажу – ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб, слава Богу”, — розповів Буданов.

До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучили низку підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України показала уламки нової балістичної ракети, якою російська армія вдарила по Дніпру 21 листопада.

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