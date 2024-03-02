“Може стати ще гірше”: військовий відповів, чи закінчиться війна після смерті Путіна

Важко сказати зараз, чи закінчиться війна в Україні після смерті президента Росії Володимира Путіна. Ми можемо сподіватися на краще, що там почнеться смута, але готуватися до гіршого варіанту.

Таку думку висловив історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Національної гвардії "Азов" Владислав Дутчак на позивний “Доцент” в інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

“Згадаємо майже “тріумфальний” похід Пригожина на Москву. От трішечки не дотисли. Без українського козацтва смута не виходить. Треба було допомогти, але якось у нас не склалося на той момент. Можливо, буде смута. А можливо вийде такий неадекват як Мєдвєдєв з останньою стадією алкоголізму і стане ще гірше. Важко спрогнозувати. У нас противник дуже важкий в тому плані, що спрогнозувати важко. Він діє абсолютно алогічно. Логіки марно шукати”, — розповів військовий.

Наталя Островська і Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

За його словами, якщо б Україна воювала з цивілізованими людьми, тоді можна було б щось прорахувати.

“Згадайте перші прогнози: от 30 тисяч загине росіян і вони схаменуться. А справа в тім, що російське суспільство не відчуває цього, тому що життя обертається в двох столицях — Москві та Пітері. Там все нормально, голі вечірки проводяться, все чудово, все класно. В принципі, ніякого дефіциту не відчувається. А вигрібають для війни людей з депресивних регіонів, таких як Тува, Бурятія, Якутія. І це дивно. Вони наче дотаційні регіони, хоча корисних копалин просто хмара. Вони вибирають цих людей, вибрали ув'язнених. Вони починають активно залучати вихідців із середньої Азії, які приїхали на заробітки”, — каже Владислав Дутчак.

На думку військового, росіяни абсолютно не відчують до мільйона втрат.

“Бабы еще нарожают. Тут ще треба розуміти, дуже багато в Мережі відео в різних пабліках, як росіяни з легкістю “суїцидяться”. Там поранення отримав якесь, він лежить, з коптера наші літають, дивляться, а він стріляється. Ти дивишся і думаєш, а навіщо ти сюди приповз? Ти хотів би суїциднутися, ну десь би там… Це “гойда”. Це у них крові. Тому це дуже важкий противник, і не дарма їх “орками” наші називають завжди”, — розповів “Доцент”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Тільки той політик має право казати, що треба битися до останнього, хто пройшов пекло штурму!

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