Може статися землетрус великої потужності: сейсмолог назвав найнебезпечніший регіон України

Фахівець каже, що передбачити конкретний час та силу землетрусу неможливо.

Потужний землетрус, який стався на днях у зоні Вранча на території Румунії, відчули і в Україні. Мешканці Одеської області повідомляють про гойдання люстр та брязкотіння дрібних предметів на полицях сервантів.

Місцева влада запевняє, що через підземні поштовхи руйнувань споруд та травмувань людей не зафіксовано.

ТСН.ua з’ясовував, якої сили був цей землетрус і чи існує загроза його повторення чи виникнення більш потужних поштовхів.

Обійшлися лише переляком

Сейсмолог Олександр Кендзера зазначає, що землетрус стався у Румунії, у зоні Вранча, але небезпеки для України цього разу він не становив.

"Землетрус відбувся на глибині у 135 кілометрів, де знаходиться його вогнище. Через це він відчувається на поверхні на дуже великій площі, в тому числі, і у південно-західних областях України та у Придністров’ї. Землетрус найбільше відчули мешканці Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовані у південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким – не більше 2-3 балів", – розповідає ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

Експерт додає, що землетрус такої сили не може спричинити серйозних руйнувань будівель чи завдати іншої шкоди, лише налякати людей.

"Для України цей землетрус ніякої шкоди не приніс. Просто він стався і не більше того. Його магнітуда у Румунії оцінюється від 5,2 до 5,6, а до південного-заходу Одеської області дійшли лише його менші поштовхи інтенсивністю у 2-3 бали", – пояснює сейсмолог.

Землетрус в Україні / Колаж ТСН.ua

Загроза від землетрусів залишається

Фахівець каже, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива.

"Маючи по сусідству зону Вранча, до виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти у цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області", – розповідає Олександр Кендзера.

Землетруси в Україні: чи можливі потужні і які регіони в небезпеці - Сергій Вижва

Чому спрогнозувати землетрус неможливо?

Він додає, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, маємо будувати у небезпечних регіонах саме сейсмостійкі будинки. А при проєктуванні та будівництві обов’язково орієнтуватися на документацію з сейсмічного районування.

"Розумієте, спрогнозувати землетрус неможливо. А те, що він може статися – так, звісно, може. Але точної дати і якою буде його величина, поки що ніхто у світі не спрогнозував, та й не спрогнозує. Це не дасть ніякого результату. Уявімо мера міста: йому повідомили, що буде землетрус у 7 балів, завтра о 5 годині ранку. Що йому робити? Звісно ж можна евакуювати все місто, але тоді це буде більше схоже на хибне мінування – станеться або ж не станеться", – зазначає Олександр Кендзера.

Врятують сейсмостійкі будинки

Сейсмолог підкреслює, що саме тому такий прогноз немає ніякого сенсу. Бо мер не зможе прийняти вірного рішення.

"Зовсім інша справа, якщо мер буде чітко знати, що у його місті теоретично може статися землетрус у 7 балів. І буде контролювати, щоб усі будинки будувалися виключно сейсмостійкими. Тоді місто зможе спокійно зустріти землетрус у 5 чи 7 балів. Без паніки та руйнувань. Саме на це потрібно орієнтуватися, особливо у небезпечних регіонах, де такі землетруси можуть виникати", – підсумовує Олександр Кендзера.

Раніше ТСН.ua розповідав, що потужні землетруси можуть накрити Україну: які області під загрозою і що робити.

Землетрус застав президентку Молдови у прямому ефірі!

Читайте також:

В Україні очікують потужний землетрус — коли і де саме (мапа)

Чи стане Крим пустелею та як Росія випиває останню воду: експерт ошелешив прогнозом

"Землетрус" у Києві під час тривоги: відомий сейсмолог розповів свою версію подій