"Може тліти тижнями": чому не можуть загасити пожежу в Чорнобильській зоні

Рятувальники Київської області продовжують гасіння масштабної пожежі у Чорнобильській зоні, яка триває вже третю добу недалеко від Києва.

Масштабні лісові пожежі у зоні відчуження тривають. На "Карті пожеж та напрямку вітру в Україні онлайн" можна спостерігати позначки нових займань на сході та заході від Чорнобиля.

"Станом на ранок 5 вересня площа загоряння в Луб'янському лісництві в зоні відчуження зросла до 550 гектарів через погіршення погодних умов. На цей час пожежу локалізовано, але боротьба з вогнем триває", – повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Пожежа в Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

Що кажуть в ДСНС?

Рятувальники Київської області повідомляють, що зараз підрозділи рятувальників працюють на місці загоряння, але, яку площу охопила пожежа, поки сказати не можуть.

"Площа пожежі у зоні відчуження уточнюється. На деяких локаціях відбувається тління трави, але відкритого вогню вже немає. Зараз рятувальники займаються проливанням залишків від пеньків, старих дерев, які тліють. Тому площа пожежі збільшуватися не може, бо відкритого вогню немає", – запевняють ТСН.ua в ДСНС Київської області.

До речі, за інформацією Міндовкілля, усім працівникам, які беруть участь у гасінні пожежі, видано засоби індивідуального захисту органів дихання.

Пожежа в Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

Що кажуть екологи?

За словами еколога Олександра Соколенка, ситуація має тенденцію до суттєвого погіршення з огляду на середньостроковий метеорологічний прогноз.

"Наразі маємо три осередки горіння, площа яких може становити понад 1000 гектарів. Це вдвічі більше, ніж станом на 12:00 минулої доби. Ускладнює ситуацію аномальна посуха, висока температура повітря та поривчастий вітер. Також фіксується низка займань у лісовому масиві біля селища Ровжі, нові осередки горіння виявлено на півночі Житомирщини", – розповідає Олександр Соколенко.

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Немає вогню, але є дим

Щодо відсутності відкритого вогню, то еколог каже, що орієнтується на інформацію за онлайн-картою пожеж та напрямку вітру в Україні.

"Кількість позначок про пожежі на мапі значно більша, ніж вчора. Але річ у тому, що онлайн-сервіс фіксує і задимлення, а воно у зоні відчуження може бути й за відсутності відкритого вогню. Тож лісову пожежу могли загасити або локалізувати, але оскільки тримається посушлива погода, то лісова підстилка, а це певний шар торфу, може тліти тижнями. Супутник фіксуватиме ці задимлення як пожежі. Це може тривати до першого гарного дощу", – пояснює ТСН.ua Олександр Соколенко.

Пожежа у Зоні відчуження - осередків займання стає більше / Колаж ТСН.ua

Нове місце пожежі у зоні відчуження

Водночас еколог підкреслює – якщо червоних цяток на онлайн-карті стало більше, то це свідчить про те, що пожежа поширюється.

"Тут складно сказати – це верхова чи низова пожежа. Тому звісно, що рятувальникам видніше, вони на місці, а зона відчуження – закритий об’єкт. Також можна констатувати, що з’явилися нові осередки пожежі на північ від Чорнобиля. До речі, саме там розташована лісова частина зони, і це набагато гірше, бо пошкоджень вогнем зазнають саме лісові ділянки. Щодо вчорашнього місця загоряння у зоні відчуження, то воно вже горіло кілька років тому, тож пожежа там спалахнула вдруге", – пояснює Олександр Соколенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про масштабну пожежу в Чорнобильській зоні: чи піде дим на Київ та що робити.

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