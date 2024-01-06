“Може тривати 10-15 років”: відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України

Навіть якщо ми будемо відбивати наші території ще п’ять, 10 або 15 років — це все одно буде контрнаступ, і я не вважаю, що він “захлинувся”.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській висловив офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко.

“Я розумію, що це буде не скоро, довго. Але я не вважаю, що контрнаступ захлинувся. Я вважаю, що навіть відбитих 10 метрів на місяць — це контрнаступ. І навіть якщо ми будемо відбивати наші території ще п’ять, 10 або 15 років — це все одно буде контрнаступ. Поки ми будемо рухатися вперед — це контрнаступ”, — розповів військовий.

Наталя Островська та Дмитро Андрющенко / Фото: ТСН.ua

За його словами, всі розуміють, що контранступ йде повільно. Причина цьому — мінні поля, російська артилерія, авіація і так далі, каже Дмитро Андрющенко.

“Але це логічно, що наші хлопці і бронетехніка не можуть йти по замінованому полю і не підриватися. Так воно працює. Тому я не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що контрнаступ зараз йде. Я знаю, що всі підрозділи постійно атакують, просуваються вперед. Просто контрнаступ не такий, як багатьом би хотілося. Це трошки важче, ніж намалювати будь-яку план-схему на мапі. Там воно виглядає більш красиво і класно, ніж коли ти робиш це в житті”, — розповів військовий.

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