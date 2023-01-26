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Може викликати параліч: у магазинах Києва шукають шкідливе румунське печиво

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Може викликати параліч: у магазинах Києва шукають шкідливе румунське печиво

Фото: Андрій Нєбитов

До перевірки торгових мереж залучать понад сотню фахівців.

Небезпечне печиво, яке було виготовлене в Румунії та завезено до України, шукатимуть у торгових мережах Києва. Про це сайту ТСН.ua розповів Олег Рубан, начальник Держпродспоживслужби Києва.

За словами Рубана, про небезпечне печиво стало відомо з повідомлення міжнародної системи RASFF. Вона інформує щодо небезпечних продуктів харчування, що були виявлені після проведення лабораторних досліджень та отриманих про це повідомлень.

"Інформацію про шкідливі та небезпечні продукти харчування Держпродспоживслужба отримує з різних джерел. Майже щомісяця по всій державі реєструються два, три, п'ять таких випадків про продукти харчування, які, відповідно до міжнародних норм, вилучаються та забороняються до реалізації в торгових мережах. Таким стало і це печиво, яке виявили у Київській області. Зараз поставлена задача провести перевірки і в Києві. Чи є таке печиво в столиці – поки невідомо. Ми тільки отримали цю інформацію. Від завтрашнього дня починаємо проводити моніторинг торгових мереж столиці. По місту будуть працювати понад 100 наших спеціалістів, які перевірять торгові мережі на наявність шкідливого печива", - повідомив сайту ТСН.ua начальник Держпродспоживслужби Києва.

Фото: Держпродспоживслужба / ©
Фото: Держпродспоживслужба

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