Може вирішити політичну долю Бориса Джонсона: комісія оприлюднила результати розслідування щодо скандальних вечірок

Ідеться про події 2020-го року - коли вся країна перебувала на суворому карантині.

У Великій Британії оприлюднили доповідь про скандальні вечірки, які відбувалися в резиденції британського прем'єра і можуть вирішити політичну долю Бориса Джонсона.

Про це 31 січня повідомляється в сюжеті ТСН.19:30.

Ідеться про події 2020-го року - коли вся країна перебувала на суворому карантині. Авторка доповіді - високопоставлена чиновниця Сью Ґрей пише, що деякі заходи, проведені на Даунінґ-стріт, були неприпустимими, а урядовці припустилися помилок.

Зокрема, йдеться про зібрання в саду резиденції прем'єра - які проводили без дозволу чи нагляду. Борис Джонсон представив текст доповіді парламенту, перепросив і наполягає - його уряду можна довіряти.

Частину даних з доповіді вилучили - до завершення поліційного розслідування. Слідчі взялися за справу минулого тижня, і коли завершать - поки що невідомо. Утім, раніше оглядачі наголошували, що окрім політичних наслідків, на Бориса Джонсона може чекати адміністративна відповідальність - зокрема, штраф.

Комісія оприлюднила результати розслідування щодо скандальних вечірок Бориса Джонсона

Читайте також: