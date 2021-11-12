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Може вийти під заставу: водіє, який у Харкові на переході збив двох дітей, обрали запобіжний захід

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Може вийти під заставу: водіє, який у Харкові на переході збив двох дітей, обрали запобіжний захід

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Підозрюваний ДТП не коментує.

Київський суд Харкова обрав запобіжний захід водієві позашляховика Land Cruiser, який 11 листопада на пішохідному переході збив двох підлітків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30

Суд постановив підозрюваному в ДТП два місяці СІЗО або 340 тисяч гривень застави. Прокуратура просила заставу в 10 мільйонів гривень.

Сам підозрюваний свою провину визнав, але свідчити поки що відмовляється. Не коментує ДТП і адвокат підозрюваного.

ДТП в Харкові: Київський суд обрав запобіжний захід водієві позашляховика, що збив двох підлітків

ДТП в Харкові: Київський суд обрав запобіжний захід водієві позашляховика, що збив двох підлітків

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