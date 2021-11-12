Може вийти під заставу: водіє, який у Харкові на переході збив двох дітей, обрали запобіжний захід

Підозрюваний ДТП не коментує.
Київський суд Харкова обрав запобіжний захід водієві позашляховика Land Cruiser, який 11 листопада на пішохідному переході збив двох підлітків.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Суд постановив підозрюваному в ДТП два місяці СІЗО або 340 тисяч гривень застави. Прокуратура просила заставу в 10 мільйонів гривень.
Сам підозрюваний свою провину визнав, але свідчити поки що відмовляється. Не коментує ДТП і адвокат підозрюваного.
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