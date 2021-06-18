Можемо "взяти" Горлівку і Донецьк: Данілов пояснив, чи можуть ЗСУ звільнити окуповані території

Секретар РНБО наголосив, що ціна такого рішення — життя десятків тисяч людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не паплюжити власну армію. Він переконаний, що наші військові на 100% готові нас захищати.

Про це Данілов сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Секретар РНБО підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія в змозі звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

"Чи можемо ми взяти (окуповані міста — Ред.)? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?", — наголосив Данілов.

"Право на владу": за яких умов українська армія зможе "взяти" Горлівку й Донецьк

Нагадаємо, що Олексій Данілов порівняв ситуацію в ОРДЛО з концтабором.

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