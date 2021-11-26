"Можете приїхати до них у гості": Зеленський розповів, кому віддав у користування державні дачі

"Можете приїхати до них у гості": Зеленський розповів, кому віддав у користування державні дачі

Президент поділився інформацією про те, що окремо готується проект будівель для дипломатів.

Володимир Зеленський розповів, хто сьогодні проживає у державних дачах, які раніше президент обіцяв передати дітям-сиротам.

Про це він розповів під час прес-конференції 26 листопада.

Глава держави заявив, що вже рік, як ці будівлі передано в користування осиротілим дітям.

"Як я й обіцяв, дійсно на дачах державних, є багато будівель, які передані дітям, які живуть без батьків. Можете приїхати до них в гості. Це вже рік, як ця обіцянка мною виконана", — сказав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що зараз триває складний період, коли доводиться виселяти з цих дач людей. З цього приводу тривають судові процеси.

Також глава держави зазначив, що наразі триває підготовка окремого проєкту будівництва приміщень для дипломатів.

"Окремо готується проект, там окрім будівель для дітей, будуть будівлі для дипломатів. Окремо буде презентація. І я з'їду з цієї дачі (в Конча Заспі - ред.)", — наголосив Зеленський.

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