Можлива відставка Залужного та безвихідна ситуація на фронті: головні тези Зеленського із інтерв'ю Rai1

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, де вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, попередив про загрозу війни для Європи та заявив про "патову ситуацію" на фронті.

ТСН.ua зібрав головне тези президента.

Чи звільнить Зеленський Залужного

Зеленський західним ЗМІ зізнався, що розмірковує про зміну різних керівників, зокрема головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його думку, потрібне "перезавантаження, новий старт".

"Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну (звільнення Залужного – Ред.), але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна хоче перемогти, то важливо "рухатися в одному напрямку" і "мати правильну позитивну енергію".

"Тут патова ситуація": Зеленський - про події на фронті

Щодо ситуацію на фронті, то, за словами президента, вона є складною. Однієї із головних причин - це затримки техніки та озброєння від західних партнерів.

"Що стосується війни на землі, то тут патова ситуація, це факт", тому що "були затримки техніки, а затримки — це помилки. Ми воюємо з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби", - прокоментував він.

Водночас він наголосив, що Україна досягла значного успіху у військово-морських операціях.

"Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для зернових, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно", - підкреслив він.

Володимир Зеленський у Роботиному Запорізької області / Фото: Офіс президента України

Скільки території України перебуває під окупацією

За даними Зеленського, станом на сьогодні близько 26% України все ще перебувають під окупацією. Однак, як зауважив президент, російська армія уже не може так швидко просуватися, як у перші дні повномасштабної війни.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили. Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", – сказав він.

Зеленський попередив Європу про загрозу війни

Президент України впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, та попередив Європу про загрозу війни.

"Війна може прийти до вас, тому що ми маємо справу з Путіним. А коли вона прийде, то ніхто не буде готовий, європейські армії не готові. Це буде шок. Де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто її має? Ніхто", - вважає Зеленський.

Він додав, що українська армія є найсильнішою та найдосвідченішою в Європі.

"Україна сьогодні інша, ближча до Європи. Україна має сильнішу армію, оснащена західними засобами. Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені. Іноді, можливо, зарозумілі. Але ми не можемо дати Росії можливість перемогти", - впевнений Зеленський.

Зеленський назвав головну мету війни Путіна

Головна мета Путіна у війні, на думку Зеленського, - це позбавити України незалежності та зробити "нас частиною російської імперії".

"Росія не зупиниться, ми повинні все це усвідомити. Росія не хоче миру, для них мир означає поразку, вони почали публічно говорити, що вони не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання. Головна мета Путіна – позбавити нас незалежності, щоб Україна була частиною його імперії", - сказав він.

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Зеленський впевнений, що Україна переможе у війні, розв'язаній Путіним.

"Я ніколи не думав здаватися за ці два роки війни. Я українець, я люблю і захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити в перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо", - наголосив він.

Зеленський прокоментував можливе обрання Трампа президентом США

Президент України сподівається, що допомога США у разі обрання новим президентом Дональда Трампа залишиться на такому ж рівні, що і зараз.

"У Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Це народ США вирішує, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то буде нова геополітична структура. Путін зламається через нашу оборону, вона піде вперед і не зупиниться так просто", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав одну з головних "мішеней" для російських терористичних атак.

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