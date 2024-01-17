Можлива війна РФ з НАТО: коли і на які країни хоче напасти Путін, як Європа готується до цього

На Заході зазначають, що задля запобігання війни між РФ та Альянсом слід посилювати власну безпеку, а також – озброювання України.

Війна Росії з НАТО може спалахнули за три-вісім років – про це заявляють у Польщі та країнах Балтії, наголошуючи на важливості підготовки до протистояння агресору. Олії до вогню підливає і російський диктатор Володимир Путін, періодично погрожуючи державам-членам Альянсу. А видання Bild напередодні повідомило про підготовку Німеччини до можливого збройного конфлікту з РФ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можливу війну Росії з НАТО, над якими країнами нависла загроза та як вони готуються до неї.

На які країни НАТО може напасти РФ та як вони готуються

Про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі заговорили приблизно в кінці осені-на початку зими 2023 року. Так, у листопаді голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів про стратегію Путіна щодо війни в Україні протягом 2024-2025 років. Зокрема, Литвиненко поінформував про плани Кремля щодо роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.

Латвія

На заяву Литвиненка відреагував президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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"На цю мить ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися", – заявив Рінкевичс.

Він зазначив, що поки є час, аби посилити оборонну систему. Зокрема, йдеться про збільшення кількості військ НАТО.

Президент Латвії також висловив переконання, що РФ мріє відновити Російську імперію 19 століття і йдеться не лише про країни Балтії, Молдову чи Казахстан, але й про Фінляндію.

Польща

У грудні держсекретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра заявив, що країни на східному фланзі НАТО мають підготуватися до російської агресії за три роки. Він погодився з твердженням, яке раніше зробила Німецька рада з міжнародних відносин – що РФ може напасти на країни Альянсу. Щоправда, у раді заявляли про наявність від п’яти до дев’яти років на підготовку до початку агресії.

"На жаль, так. Цей аналіз збігається американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові межі, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації", – заявив Сєвєра.

Він уточнив, що три роки – це час, протягом якого на східному фланзі Альянсу має бути створений потенціал, який був би чітким сигналом для стримування агресії. Адже російська військова промисловість працює у три зміни, тож за три роки здатна відбудувати більший потенціал.

У січні польський прем’єр Дональд Туск заявив, що РФ може вже через кілька років може напасти на Європу, якщо там не зроблять висновків з перелаштування Масковою економіки на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Туск повідомив, що разом із головою МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей ОПК Європи.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: Associated Press

"Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – попередив прем’єр-міністр Польщі.

Він додав, шо РФ може атакувати, коли її перевага буде очевидною у військовому сенсі. Саме тому Європа в цілому має бути військово сильнішою від Росії.

Естонія

Прем'єрка Естонії Кая Каллас повідомила, що через три-п’ять років Росія зможе становити серйозну загрозу для східного флангу НАТО.

"Це сильно залежатиме від того, наскільки нам вдасться зберегти єдність нашої позиції щодо України", – зазначила Каллас.

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Вона додала, що з погляджу країн Балтії, Росія досі має достатньо сил, щоб чинити реальний військовий тиск у цьому регіоні.

Каллас також припустила, що саме Москва стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації в південній частині Балтійського моря. Однак прем’єрка вказала, що це, схоже, не було навмисно спрямовано на членів Альянсу.

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Литва

Водночас у Міноборони Литви заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО. Кремль не має ресурсів для відкриття другого фронту, і його нинішній пріоритет – не програти війну в Україні.

"Допоки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили на інших напрямках", – повідомили в оборонному відомстві.

Погрози Путіна на адресу країн Балтії та Фінляндії

Нещодавно Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх територій. Диктатор сказав, що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку РФ". Зауважимо, що з Латвії буде вислано щонайменше 1213 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону – не отримали посвідку на проживання в країні.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін активізував зусилля керівництва РФ, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Аналітики ISW не вказують, що атака РФ проти країн Балтії є неминучою чи ймовірною, однак зазначили, що таким чином Путін може створювати умови для майбутніх агресивних дій щодо сусідніх країн під виглядом "захисту співвітчизників".

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Associated Press

У грудні Путін звинуватив НАТО, що там начебто "затягли" Фінляндію до Альянсу. Очільник Кремля також пообіцяв відправити до кордону із Фінляндією російські війська і створити Ленінградський військовий округ.

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Аналітики з ISW вважають, що рішення РФ про формування військового округу на кордоні з Фінляндією, може свідчити про підготовку Москви до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

"Рішення Росії про реформування Західного військового округу є частиною тривалого плану, термінова реструктуризація та зусилля з розширення спрямовані на підготовку Росії до потенційної майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні", – вважають в ISW.

Окрім того, погрози з боку Росії на адресу Фінляндії висловив і постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. Він заявив – якщо між НАТО та Росією відбудеться конфронтація, то Фінляндія "постраждає першою".

"Жили спокійно, умиротворено і несподівано опинилися між Росією та НАТО, як складова частина Альянсу, але вони ж сусідять з нами, і не дай Боже, якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія", – заявив Ульянов.

Він додав, що отримання Фінляндією членства в НАТО перетворило її на ворожу до РФ державу.

Політик також назвав "серйозним викликом" посилення співпраці у сфері оборони між Фінляндією та США.

Підготовка Німеччини до війни з Росією

На початку січня депутат німецького парламенту, експолковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер, заявив, що у країн-членів НАТО є приблизно п’ять-вісім років, щоб підготуватися до війни з Росією. Політик зазначив, що Москва вже активізувала військову економіку та почала словесні нападки на цілісність деяких країн, наприклад Латвії.

"Ми повинні розуміти, що Росія почне ще більше провокацій і намагатиметься розколоти наше суспільство, намагатиметься внести сум'яття, наприклад, збільшивши міграцію", – переконаний Кізеветтер.

Стаття Bild про сценарій війни НАТО з РФ

15 січня німецьке видання Bild опублікувало статтю про те, що НАТО готується до війни з Росією. Як пояснив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс, публікація ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм. Це не даними таємної розвідки, яка прогнозує розвиток ситуації.

У сценарії Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" моделюється розвиток подій у разі спалахування війни між РФ та НАТО влітку 2025 року. Журналісти з міркувань безпеки вирішили не публікувати всю інформацію про війська Альянсу та їхнє пересування.

Війська НАТО / Фото: U.S. Army Europe and Africa

Навчальний сценарій передбачає свій старт у лютому 2024 року, коли Росія почне нову велику хвилю мобілізації та призве на військову службу додатково 200 тис. осіб. Навесні 2024 року Кремль планує почати новий наступ в Україні, який до червня повинен завершитися відкиданням ЗСУ назад.

У липні 2024 року Росія почне активніші атаки на Захід: проводитиме кібератаки та використовуватиме інші методи гібридної війни, головним чином біля країн Балтії. Москва провокуватиме зіткнення з військами Альянсу як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення ситуації відбудеться після того, як РФ перекине війська та ракети середньої дальності до Калінінграда. Після цього у грудні 2024 року Москва влаштує "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами" біля Сувалкського коридору.

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У цей момент США можутьза перебували без лідера протягом кількох тижнів після проведення президентських виборів, і Росія за підтримки Білорусі повторить на території НАТО вторгнення 2014 року до Україну.

У травні 2025 року Альянс ухвалить рішення про заходи стримування. У "день Х" НАТО перекине на східний фланг 300 тис. військових, зокрема 30 тис. бійців Бундесверу. Передбачається завершення навчального сценарію через 30 днів після "дня Х". Водночас у документі не вказано, чи вдасться Альянсу стримати Москву.

Реакція Росії на публікацію Bild

На публікацію Bild відреагували в Москві. Речниця російського МЗС Марія Захарова зіронізувала щодо викладеного німецького плану відбиття російської агресії.

"Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний торішній гороскоп для риби у раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", – написала Захарова в Мережі.

Що кажуть у Німеччині про статтю Bild

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс пояснив, що Bild отримало сценарій навчання, "який завжди є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території".

"Колись сценарії були повністю вигаданими з країнами та географічною зоною, яких не існує. Справжні країни та географічні регіони тепер доречніше використовувати", – додав Сартс.

Водночас речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер так висловився про статтю Bild: "Власне, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ".

Речник додав, що Бундесвер опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких належить також загроза з боку Росії. Зокрема, про це свідчить рішення Німеччини розмістити постійний військовий контингент у Литві.

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Як запобігти війні Росії з НАТО

Для уникнення прямої конфронтації між НАТО та Росією, до якої будуть залучені війська США, необхідно збільшувати допомогу Україні у майбутньому. У цьому переконаний голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення ладу у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", – попередив міністр.

Таку ж думку висловив ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон у своїй статті для The Telegraph. Він зазначив, що дрейф Росії у бік своєї мілітаризації та заклики до більшого наступу, які зростають, повинні слугувати попередженням про те, що Заходу треба прокинутися, перш ніж агресорка почне діяти.

"Ми повинні всіляко підтримувати та озброювати Україну. Якщо ми цього не зробимо, за прогнозами начальника служби безпеки Польщі, НАТО почне війну з Москвою протягом кількох років", – зазначив де Бреттон-Гордон.

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