Можливе вторгнення Росії до України: США і НАТО попереджають про загрозу, а ЄС "фільтрує" санкції

Байден і Путін телефоном поговорили про російську агресію проти України.

Похмурий сценарій озвучили проти ночі суботи у Білому Домі і закликали своїх громадян виїхати з України упродовж 24-48 годин. Бо вторгнення Росії, як вважають у Вашингтоні, може початися будь-якої миті. У ЗМІ, навіть, називають дату – 15-16 лютого. Припускають, що Росія може почати з ракетних ударів, воєнна операція може включати захоплення Києва.

Даними розвідки президент США Джо Байден поділився із союзниками. На телефонній конференції були лідери європейських країн, Євросоюзу, НАТО. Услід за США виїхати з України закликали своїх громадян Велика Британія, Канада, Ізраїль, низка європейських країн.

Про це 12 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Різкі заяви про загрозу вторгнення лунали і раніше. Тоді говорили, що оприлюдення розвідданих - це ще один спосіб стримування Росії, що евакуація посольства, наприклад, - це застережні заходи і це не свідчить про якусь різку зміну ситуації. Такі припущення у ЗМІ з'являються і тепер. Усе, що відбувається зараз - це велика гра на нервах. Але не тільки.

В українському МЗС відреагували на заяви союзників про можливе вторгнення Росії

США попереджають про російське вторгнення

У матеріалі CNN ідеться про те, що розвідка США цілеспрямовано і блискавично зливає свої розвіддані саме для того, щоб зривати плани Росії і змусити Путіна думати над тим, що в його оточенні є зрадники, які передають інформацію на Захід. А Захід - об’єднаний і реагуватиме швидко. Тож у Кремля мають зародитися сумніви, а чи по силах йому задумане.

Водночас не припиняється і пряма дипломатія. Завершилася розмова президента США із Путіним, яку напередодні запросили Сполучені Штати.

Напередодні Байден провів конференцію з європейськими лідерами та партнерами по НАТО. Після неї радник президента США Джейк Салліван повідомив, що американська розвідка не виключає, що Путін віддасть наказ наступати на Україну наступного тижня, не чекаючи завершення Олімпійських ігор.

Американських громадян Штати закликали до понеділка повернутися додому. Вашингтон знов скорочує кількість співробітників посольства у Києві - евакуюють тих, хто обіймає некритичні посади. Але дипломатичний кістяк залишиться в Україні, ідеться в офіційному повідомленні посольства.

"Якщо Росія піде далі у своєму наступі на Україну, атака, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних обстрілів, які очевидно можуть убити мирних жителів незалежно від їхньої національності. Подальше наземне вторгнення передбачає натиск масованих сил", - зазначив радник президента США Джейк Салліван.

Евакуація із Києва відбувається зокрема і тому, що згідно із розвідданими, метою російського наступу є захоплення столиці та зміна влади.

Це один зі сценаріїв, який напередодні оприлюднив американський телеканал NBS. Загалом вони говорять про 9 варіантів розвитку подій, які окрім власне військового наступу включають і кібератаки на критичну інфраструктуру. В адміністрації Байдена незмінно тримаються думки, що Росія у намаганні створити привід для вторгнення, фабрикуватиме штучний привід, щоб звинуватити Україну.

"Хочу сказати дуже чітко - однією із можливостей є швидкий напад на місто Київ. Це можлива лінія атаки, курс дій, який російські сили можуть вибрати. Вони також можуть вторгнутися в інші регіони України. Ми твердо переконані, що росіяни, якщо вони вирішать розпочати вторгнення, ретельно розмірковують над створенням приводу, провокації. Того, що вони зроблять і спробують звинуватити українців як спусковий механізм для дій", - сказав Салліван.

І у США вкотре наголошують - вони добре знають і розуміють, на що здатна Росія, тож жодні провокації не змусять Захід засумніватися у тому, що Росія є агресором, як би не намагалася видавати себе за жертву.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен телефоном говорив із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І як повідомляє російське МЗС, там наполягають, що це Америка своїми діями провокує Україну до силового вирішення на Донбасі та підбурює до невиконання Мінських угод.

Загроза вторгнення Росії: навіщо "зливають" дані розвідки і як їх оцінюють у світі

Як ситуацію сприймають у Європі

Офіційно в Євросоюзі можливу дату вторгнення Росії, озвучену в США, ніхто не коментує. Та американське видання "Політіко" вже пише, що оцінка розвідданих у Європі трохи інша. Зокрема, вважають, що Україна боротиметься і війна настільки дорого коштуватиме Путіну, що повномасштабне вторгнення лишається під питанням.

Та водночас після вчорашньої конференції з Джо Байденом з десяток європейських країн, схоже, хочуть перестрахуватися. За останню добу покинути територію України своїх громадян закликали Фінляндія, Данія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Латвія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Чорногорія, Велика Британія.

"Ми закликаємо громадян Великої Британії в Україні негайно виїхати. Королівські Військово-Повітряні Сили не зможуть їхати і вивозити людей, тому їм потрібно полишити країну зараз комерційним шляхом або виїхати звідти в сусідню країну. Негайно!", - сказав заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

В ефірі ВВС заступник міністра оборони заявив, що британські військові інструктори, що готували українських солдатів, полишають Україну сьогодні-завтра. Акцентувавши, що у випадку конфлікту з Росією на території України не буде британських армійців.

Дозвіл на виїзд від Брюсселя отримали й дипломати місії Євросоюзу в Києві. Йдеться про іноземних співробітників, а саме - не суттєвий персонал. Посол ЄС - в українській столиці лишається.

Російських військ вздовж українських кордонів стає більше. Часу на попереджувальні сигнали - менше, заявив напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг. Додавши, що ризик нового військового конфлікту в Європі - цілком реальний. Вже завтра, 13 лютого, НАТО може зібратися на термінову нараду щодо ситуації, за планом вона мала відбутися на початку наступного тижня.

"Є ризик повноцінного вторгнення, але є ризик інших видів агресивних дій, зокрема, спроб повалення влади в Києві, гібридних кібератак та багатьох інших видів російської агресії. Певності й визначеності немає. Але ми знаємо, що військове нарощування триває", - сказав генсек НАТО.

Росію колективний Захід в унісон закликає стати на шлях дипломатії. А в разі подальшого загострення - погрожує рішучою відповіддю. Сьогодні це вчергове підтвердив глава європейської дипломатії.

Агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, пише, що з умовного столу, де завершують підготовку санкцій, прибирають відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, а наполіг - Євросоюз. Надто вже сильно, мовляв, це вдарить і по європейському фінансовому сектору. Натомість обмеження в разі, якщо Росія піде в атаку, накладуть, зокрема, на великі російські банки й російських олігархів.

Автори: Ольга Кошеленко, Зоряна Степаненко