Можливі ракетні удари на Великдень: Жданов відповів, чи треба виїжджати з міст

Про високу ймовірність, що Росія готує ракетні провокації на Великодні свята попереджає Центр протидії дезінформації. У Києві та інших містах України в неділю, 5 травня, посилять заходи безпеки через можливу атаку. Містян закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Куди і коли можуть завдати удару росіяни та скільки ракет мають у запасах, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія може влаштувати кілька масованих атак

За словами військового експерта, на сьогодні російська армія обмежена у своїх можливостях.

“Я би послався на генерала Буданова, який сказав, що в них ракет на декілька масованих обстрілів. Невелика кількість ракет”, — каже Олег Жданов.

Коли можуть вдарити

Стосовно того, коли і наскільки потужно це буде — важко прогнозувати, розповів військовий експерт.

“Я тут би навіть не брався прогнозувати. Бачите, Росія постійно вчиняє алогічно. Ми чекаємо на скрепи, а вони не наносять, а наносять в інший час. Не чекаємо на скрепи — вони приурочують черговий удар до якоїсь дати. Так що тут сказати коли і як важко”, — каже Олег Жданов.

За його словами, яскравий приклад цьому останні російські атаки по Одесі та Харкову, Сумам та Чернігову.

“Вони попали під роздачу. Ніхто навіть не передбачав, що по Одесі вдарять позавчора, і вчора знову ракета прилетіла. Можливо, на Великдень вдарять, 7 травня — інавгурація Путіна, 9 травня в них “перемога”... Вчора на російському ВДНГ відкрилася виставка західного озброєння підбитого російською армією на полі бою в Україні. Так що тут дуже важко сказати, коли”, — каже військовий експерт.

Олег Жданов вважає, що Росія буде більше прив’язувати обстріли к постачанню озброєння.

“Десь за тиждень в нас вже повинні почати надходити об’єми боєприпасів та техніки. Сьогодні вони рухаються територією Європи, а через тиждень вона почне заходити в Україну. Будуть місця її накопичення. От цілком імовірно, що Росія може наносити ракетно-шахедні або хоча б шахедні удари для того, щоб постаратися максимально вразити цю техніку”, — розповів військовий експерт.

Чи треба виїжджати з міста на Великдень

Олег Жданов каже, що тривогу не варто ігнорувати ані на Великодні свята, ані в будь-який інший день.

“На Великдень будуть великі скупчення людей, особливо біля церков та інших культових споруд. І це велике свято — цивільні люди можуть піти на якісь гуляння, просто на прогулянку в місто і може статися таке як в Одесі. Одна ракета і велика трагедія”, — розповів військовий експерт.

Чи здатна Росія випустити до 100 ракет під час атаки

Олег Жданов вважає, що зараз російська армія не здатна випустити по Україні близько 100 ракет під час однієї атаки.

“Останні масовані удари показують, що 50-60 ракет вони можуть, не більше. А далі вже там вони доповнюють дронами. І то це різнотипні ракети. Тобто все, що є, все пускають. В Росії не так вже й багато можливостей залишилося стосовно ракетних ударів”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, українці мають бути готовими. З нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

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