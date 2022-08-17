Можливі удари по центрах ухвалення рішень: експерт заявив про ракетну загрозу для Києва з боку Білорусі

У зв’язку з накопиченням російських ракетних систем у Білорусі вздовж кордону з Україною, існує серйозна загроза ракетних ударів по Києву та так званих центрах ухвалення рішень у столиці.

Окрім того, загроза ракетних атак з території РБ залишається для інших територій України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Залужний неодноразово підкреслював високу вірогідність нанесення ракетних ударів з території Республіки Білорусь. Давайте згадаємо нещодавню заяву Путіна про можливість передачі РФ оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Справа в тім, що свого часу Білорусь намагалася закупити в РФ цю модифікацію оперативно-тактичних комплексів. Але є декілька модифікацій", – сказав експерт.

Так, дальність ураження експортного варіанту "Іскандер" становить до 280 км. Проте є "Іскандер М" з дальністю ураження до 500 км.

"І от тут велике питання – які власне оперативно-тактичні комплекси будуть перекинуті з території РФ. На озброєнні в РБ є і власний оперативно-тактичний комплекс "Полонез", для якого можна використовувати ракету М20 з дальністю ураження до 300 км. Тобто це все дає підстави говорити про те, що використання території РБ для нанесення ракетних ударів варто розглядати як серйозний сценарій", – сказав Снєгирьов.

Водночас він повідомив, що не підтверджується інформація від розслідувачів "Білоруський гаюн" щодо розміщення "Іскандерів" поблизу білоруського аеродрому "Зібрівка", "на якому необережно палив російський прапорщик". Тож це варто розглядати як елемент російської інформаційно-психологічної операції.

"Мовиться про те, що на цьому аеродромі "Зябрівка" дійсно зафіксоване накопичення ракет С-300, С-400, але не "Іскандерів", – зауважив військовий експерт.

"Тобто вірогідність ударів зберігається. С-300, якщо він перероблений для нанесення ударів на певних цілях, дальність ураження – до 200 км. Але цього достатньо, якщо мовиться про наявність С-300, "Полонез" та "Іскандерів", то відстань дозволяє говорити про те, що РФ може розглядати нанесення ударів по так званих центрах прийняття рішень. Мовиться й про місто Київ. Ми не маємо відкидати цього сценарію, ми маємо ставитися до нього серйозно", – резюмував Снєгирьов.

Нагадаємо, 16 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про занепокоєння щодо розташування ракетних систем уздовж держкордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі "Зябрівка".

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